Illustrasjonen er tegnet av Niels Bo Bojesen og viser det kinesiske flagget. Stjernene er derimot byttet ut med coronaviruset.

I en pressemelding skriver den kinesiske ambassaden til Danmark at Kina krever en offentlig beklagelse.

– Jyllands-posten publiserte en satiretegning av Niels Bo Bojesen, som er en fornærmelse mot Kina og sårer kinesere. Uten noe sympati og empati har de krysset grensen i et sivilisert samfunn, og den etiske grensen for fri ytring, skriver ambassaden.

Beklager ikke

Jyllands-Postens sjefsredaktør, Jacob Nybroe, understreker i Jyllandsposten at avisen aldri kunne drømme om å gjøre narr av situasjonen i Kina.

Han beklager derimot ikke.

– Vi kan ikke komme med en unnskyldning for noe vi ikke mener er galt. Vi har ingen intensjon om å fornedre eller håne, og det syns vi heller ikke tegningen gjør. Så vidt jeg kan se er det snakk om to forskjellige former for kulturforståelse her, sier han.

Kinesiske kommentatorer

I kommentarfeltet under tegningen i gårsdagens avis er det en heftig debatt om illustrasjonen.

– Leger og sykepleiere kjemper mot viruset døgnet rundt. Hele byen ble stengt for å ikke spre viruset videre. All reisende har droppet utenlandsturer for andre lands trygghet. Ingen vil at dette skal skje, men det gjorde det. Vi setter pris på all hjelp og gode ord, men det er ikke greit å ydmyke alle kinesere, skriver én.

De fleste kommentatorene bærer kinesiske navn, og det er tydelig at de blir fornærmet over illustrasjonen i den danske avisen.

Andre igjen forsvarer tegningen, og skriver at hensikten ikke er å gjøre narr av Kina.

– Det er ikke meningen at den skal være morsom. Den skal være informativ. Som den også er, skriver en annen.

FLAGG: Det ekte kinesiske flagget. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

106 døde

Helsemyndighetene i Hubei-provinsen bekrefter tirsdag at ytterligere 24 personer har mistet livet som følge av det nye viruset. Samtidig har antall smittede har økt til over 4.000 på verdensbasis.

Coronaviruset ble først oppdaget i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Tirsdag opplyste kinesiske helsemyndigheter om landets første dødsfall av coronaviruset i Beijing.

Mandag innrømmet Verdens helseorganisasjon (WHO) at de har feilinformert om smittefaren ved coronaviruset.

I organisasjonens dagsrapport har de skrevet at smittefaren er moderat, men talsperson Fadela Chaib sier nå at de har brukt feil ord og at faren har vært høy siden torsdag i forrige uke.