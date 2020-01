Folkehelseinstituttet forventer at coronaviruset kan komme til Norge når som helst.

Så langt har 106 personer i verden mistet livet av viruset.

Samtidig bekreftet kinesiske myndigheter tirsdag 1.291 nye smittetilfeller.

– Det er for tidlig å si noe om hvor bekymret vi bør være. Viruset virker ikke like farlig som SARS-viruset, og WHO har enda ikke bestemt seg for å erklære en internasjonal helsekrise. Så det er for tidlig å si hvor dette bærer, sier Gunnar Hasle, spesialist i infeksjonssykdommer ved Reiseklinikken.

Feilinformerte

Mandag innrømmet Verdens helseorganisasjon (WHO) at de har feilinformert om smittefaren ved coronaviruset.

I organisasjonens dagsrapport har de skrevet at smittefaren er moderat, men talsperson Fadela Chaib sier nå at de har brukt feil ord og at faren har vært høy siden torsdag i forrige uke.

I Kina er 17 byer stengt, og millioner av kinesere har fått reiserestriksjoner.

– Ville du reist til Kina nå?

– Nei, jeg ville ikke reist til Kina. Inntil videre kan vi jo ikke si at det er farlig i hele regionen, men om jeg skulle bestilt en ferie nå ville jeg nok sett an ting litt, sier Hasle.

Og Hasle begrenser ikke betenkelighetene sine til Kina.

– I og med at det ikke er slått noen alarm, kan man reise. Men om jeg skulle planlagt en tur i mai ville jeg ventet litt. Jeg ville nok ha ventet med å bestille tur til Asia og USA, flere steder, for å se hvordan dette utvikler seg først, sier Hasle.

Ikke redd

Torild Moland, redaktør i Magasinet Reiselyst, skal til Sri Lanka i påsken.

Hun er ikke bekymret for dette.

– Jeg ville ikke reist til Kina nå, men er ikke bekymret for Sri Lanka. Dødelighetsraten virker veldig mye lavere enn vi har sett tidligere, men man må passe på seg selv når man reiser, ellers virker det helt uproblematisk, sier Moland.

Hun ber folk være oppmerksom på hvilke rettigheter de har dersom de bestiller reiser nå.

– Dersom du bestiller en billett nå, og ønsker å avbestille om en uke, er det ikke sikkert dette går. Det handler om at faren nå er kjent, og dersom du bestiller en billett etter at faren er kjent, er det ditt eget ansvar, sier Moland, som også synes det høres fornuftig ut å avvente litt akkurat nå.

Influensa

Symptomene ved coronavirus og vanlig influensa er veldig like.

– Men coronaviruset er en lungebetennelse, og ved røntgen kan man se fortetninger i lungene. Det er et mye farligere virus enn influensa, sier Hasle.

Han sier det er for tidlig å si noe om dødeligheten av viruset.

– Foreløpig ser det ut til å ha en dødelighet på rundt 2 prosent, men det er vanskelig å si, det kan jo være at en del av de som allerede er syke dør, da vil det jo stige, sier Hasle.

Flere steder i landet har det blitt tomt for munnbind, etter at flere har gått til innkjøp av dette i corona-frykt.

– Vi vet at disse munnbindene hjelper like bra om vanlige masker, så de kan fungere de, sier Hasle, som understreker at sykdommen ikke har kommet til Norge og at det ikke er nødvendig å bruke dette i Norge nå.