– Said virket ikke bekymret over kniven

På rettssakens tredje dag forklarer vitner seg om drapet ved Circle K-stasjonen i Bergen den 15. februar i fjor.

Said Bassam Chataya (28) ble knivdrept ved bensinstasjonen, og 28-åringens egen fetter er tiltalt for drapet.

Under sin forklaring mandag, sa den tiltalte fetteren at han var sterkt ruset, redd, fylt med adrenalin, og at han verken visste hva han gjorde eller husker drapshandlingen.

– Når jeg ser hvordan dette gikk, så skjønner jeg at det gikk for langt, sa tiltalte.

– Folk skriker, og jeg ser kniver

I forkant av tiltalte sin forklaring, viste politiet flere videoer fra overvåkningskameraer, samt videoer tatt opp av ulike vitner.

Der ser man blant annet møtet mellom fornærmede Said Bassam Chataya og den tiltalte fetteren ved Circle K-stasjonen.

Tiltalte har forklart at han bar på en kniv, men at han hadde denne for å beskytte seg. Da fetteren kom til stasjonen, skal han ha blitt sjokkert over at det hadde brutt ut slagsmål.

– Jeg blir sjokkert og redd. Skjønner ikke hva som foregår. Folk skriker, og jeg ser kniver og forskjellige våpen. Jeg vet ikke hvem som er hvem, eller hva som er hva. Folk har hetter, det er mørkt og det er en mengde med folk, sa tiltalte.

Han fortalte at han plutselig fikk øye på fetteren, Said.

Familien mener Said ville roe situasjonen

Det var her ved denne Circle K-stasjonen Said Bassam Chataya (28) ble drept 15. februar i fjor. Foto: TV 2.

– Jeg ser at to stykker kommer mot meg, og jeg prøver å rygge unna. Jeg vet ikke hva som foregår. Det eneste jeg prøver å gjøre er å komme meg vekk, og jeg sier at de skal la meg være i fred.

Som det fremgår av videoen, gikk Said mot tiltalte og tok tak i skulderen hans. Fetteren svarte med å stikke ham ned, men i sin forklaring sa fetteren at han ikke husker dette, og at han var redd og prøvde å komme seg vekk fra stedet.

Familiens bistandsadvokat, Thomas Støer, sier til TV 2 at de mener Said prøvde å roe ned situasjonen og at han aldri ville ment å true sin fetter.

Tenkte «hva holder han på med?»

12 personer ble pågrepet etter Circle K-hendelsen denne februarkvelden. Alle unntatt tiltalte ble løslatt i etterkant, men påtalemyndigheten har valgt å føre mange vitner for å kaste lys over hva som skjedde.

I tillegg har politiet valgt å hente inn unge vitner som brukte mobil til å filme slagsmålet i forkant av drapshandlingen, samt andre som var tilstede ved stasjonen denne kvelden.

Et av vitnene sier i sin forklaring at han befant seg inne på Circle K-stasjonen samtidig som Said.