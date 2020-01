Her er Frps nye lag i Stortinget

Tirsdag morgen spikret Fremskrittspartiet lagoppstillingen som skal ut i kampen mot regjeringspartiene i Stortinget.

– Dette er et comeback jeg har gledet meg til. Vi har et svært solid mannskap i stortingsgruppa, og jeg ser frem til å lede et tøft og tydelig Frp fra Stortinget, sier parti- og parlamentarisk leder i Frp, Siv Jensen.

Listhaug til finans

Som TV 2 kunne melde allerede mandag blir Sylvi Listhaug finanspolitisk talsperson.

– Vårt mål vil hele tiden være å få mest mulig gjennomslag for partiets politikk. Vi skal være konstruktive og gjenkjennelige, men det er opp til regjeringen å føre en politikk Frp kan støtte, sier Listhaug.

Som opposisjonsparti går Frp fra to til tre medlemmer i komiteen. Hun får med seg både Hans Andreas Limi, som har vært parlamentarisk leder, og Sivert Bjørnstad, som inntil nå har vært partiets fraksjonsleder i finanskomiteen.

Dale skal fronte oljepolitikk

Jon Georg Dale går inn i energi- og miljøkomitéen.

– Frp er nå det eneste partiet som står opp for olje- og gassnæringen. Det kan jeg garantere at vi skal fortsette med, og jeg skal jobbe knallhardt for å sikre forutsigbare rammevilkår for landets viktigste næring, sier Dale.

Dale får med seg Terje Halleland, som har vært partiets talsperson på området siden stortingsvalget i 2017.

Siv Jensen selv blir parlamentarisk leder og går inn i utenrikskomiteen. Her fortsetter også Christian Tybring-Gjedde, mens Morten Wold blir ny i komiteen.

Her er resten av Frp-kabalen: