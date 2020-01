Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang kan være på vei til Barcelona. Den spanske klubben skal være klar for å forhøre seg om 30-åringen, melder The Telegraph. Luis Suarez er ute med skade, og Barcelona er interessert i å hente en erstatter så raskt som mulig. Valencias Rodrigo nevnes også som en mulig kandidat.

PSG og Atletico Madrid nærmer seg en avtale for Edinson Cavani, det melder ESPN. Cavani blir 33 år neste måned, og var ikke i troppen til PSG som møtte Lille på søndag. Uruguayaneren er tidenes mestscorende PSG-spiller med 198 mål på 283 kamper for klubben.

The Guardian skriver at Manchester United ikke har gitt opp å hente Bruno Fernandes. Overgangsmarkedet stenger om bare få dager, og United kommer nok ikke til å gi opp før vinduet stenger.

Steven Bergwjin er svært nære en overgang til Tottenham. PSV-spilleren kan komme til å bli klar for London-klubben før overgangvinduet stenger. Det melder Sky Sports.

Mens Christian Eriksen bytter ut London med Milano. Dansken er i Milano for på fullføre en overgang til Inter. På sosiale medier florerer det video og bilder av 27-åringen i Milano. Det forventes at han blir presentert som Inter-spiller senere tirsdag.

Chelsea følger med på situasjonen til Milans 24-åring Krzysztof Piatek. Den polske angriperen skal være i samtaler med Tottenham om et lån eller overgang. Tottenham skal ikke være helt villige til å møte Milans krav om 30 millioner pund for Piatek, melder The Telegraph.

Aston Villa har lagt inn bud på den tidligere Chelsea- og Liverpool-angriperen Daniel Sturridge, det melder TalkSport. Engelskmannen er lagkamerat med Alexander Sørloth i tyrkiske Trabzonspor.