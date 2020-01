Det bekrefter Godset på sin hjemmeside tirsdag morgen.

Mandag kveld aksepterte de budet fra MLS-klubben Philadelphia Union og selger kapteinen. Tirsdag morgen tok Glesnes, som kom til Godset i 2016, farvel med tidligere lagkamerater og trenerapparat og reiser nå til USA for medisinsk sjekk.

Det er ventet at han blir presentert som Philadelphia-spiller i løpet av kort tid.

– Forhandlingene har pågått i lengre tid og mandag kveld ble vi enige om rammene for en avtale vi er fornøyd med. Vi unner Jakob denne muligheten og føler at han på mange måter er klar for å ta det neste steget. Vi ønsker ham lykke til videre på veien, sier sportssjef Jostein Flo i klubbens pressemelding.

25-åringen har tidligere vært koblet til Brann.

Glesnes ble kaptein for Godset som 22-åring og har spilt 113 kamper for klubben. Han ble tatt ut i sin første landslagstropp i 2019 til Norges kamp mot Romania.

Philadelphia Union ble nummer tre i grunnserien i øst forrige sesong, men ble slått ut av Atlanta i kvartfinalen i sluttspillet.