Levningene etter en tre måneder gammel baby ble først funnet av en fisker i 2007. Først i oktober ble barnet identifisert da en utvidet DNA-database ble tatt i bruk.

– Jeg kan ikke tenke meg en sak mer urovekkende enn denne. Det er ikke et offer som er mer uskyldig enn et spedbarn, og dessverre involverer denne saken fem av dem, sier politisjef Tom Lopez i fylket Yolo i California ifølge AP.

Myndighetene ønsker ikke ifølge NBC News å gi opplysninger om drapene, om siktede hadde flere barn, eller om alle de drepte hadde samme mor.

Så langt er kun to av fem ofre funnet. Myndighetene er også åpne for at det kan være flere ofre.

57-åringen ble ifølge NBC dømt til sju års fengsel for biltyveri i 2010, før han senere ble dømt til ytterligere fire år for brudd på våpenlover. Ifølge AP er han også tidligere dømt for seksualforbrytelser, og mannen ble pågrepet og drapssiktet samme dag som han skulle ha blitt løslatt fra fengsel.

Tirsdag fremstilles han for en domstol. Statsadvokaten har ikke avgjort om han vil be om dødsstraff.

Det er ifølge AP ikke kjent hvordan den siktede stiller seg til anklagene.

(©NTB)