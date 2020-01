I kvartalsrapporten framkommer det at selskapet kan notere driftsinntekter tilsvarende 3,9 milliarder kroner i fjerde kvartal, skriver E24.

Det er en økning på 4,2 prosent fra samme periode året før.

Samtidig foreslår styret i selskapet et utbytte tilsvarende 1,40 kroner per aksje. Dermed får Telenor med seg et utbytte på 1,05 milliarder kroner.

Grameenphone kan vise til en abonnementsvekst på 745.000 fra tredje til fjerde kvartal. Totalt har selskapet nå 76,46 millioner abonnenter, en økning på 3,7 millioner fra samme tid året før.

Grameenphone er det største teleselskapet i Bangladesh, og Telenor eier 55,8 prosent.

(©NTB)