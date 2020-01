Mye av oppmerksomheten under mandagens høring ble viet til reaksjoner på at Donald Trump skal ha fortalt sin tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton at militærhjelp til Ukraina kun ville komme i bytte mot etterforskning av Biden.

Det ble gjort kjent i en sak publisert av New York Times, der avisen har fått tilgang til det som skal være et utkast til Boltons kommende bok.

Det har fått demokratene til å kreve at John Bolton føres opp som vitne i riksrettshøringen mot Trump. Men på republikanernes side er meningene delte.

Tok Trump i forsvar

President Donald Trump sin advokat Alan Dershowitz, kommenterte disse påstandene under mandagens høring, og kalte dem falske. Han er en del av Trump sitt forsvar, og har tidligere vært rådgiver for O.J Simpson under rettsaken mot han for drapet på hans ekskone Nicole Simpson.

– La meg gjenta det at ingenting i de avsløringene som har kommet frem, selv om de skulle være ekte, er ikke nok til å anklage Trump for maktmisbruk eller krenkende oppførsel, sa Dershowitz under høringen.

– Et helvete

Trumps forsvarsadvokat Kenneth Starr sammenlignet riksrettsaken mot Trump med en borgerkrig.

– Akkurat som krig er riksrett et helvete. I alle fall er riksrett mot presidenten et helvete, sa Starr.

En som mente bokutkastet var noe man burde se vekk ifra under høringen var republikaneren John Cornyn, som anklaget demokratene for å ha et kredibilitetsproblem på grunn av tidspunktet bokmanuskriptet ble lekket.

Som tidligere nevnt var et av hovedtemaene under mandagens høring hvorvidt man skulle forholde seg til Boltons bokutkast eller ikke. En som var for at dette bør gjøres på republikanernes side var Mitt Romney.

Tidligere presidentkandidat for republikanerne og nåværende representant i senatet for Utah, Mitt Romney ytret på ny hans ønske om at John Bolton bør føres opp på vitnelisten.

Donald Trump har hele veien nektet for at anklagene mot han stemmer.