Fører Kennedy-arven videre

Veggene i inngangshallen på Springfield Technical College er dekket av valgplakater hvor det kun er skrevet to ord. Kennedy og Massachusetts. Det er en kombinasjon som har hengt sammen helt siden velgerne i delstaten sendte John F. Kennedy til Representantenes Hus i 1946. 14 år senere ble han valgt til president og det ble starten på et politisk dynasti.

Rundt 50 personer har tatt turen for å se en ny Kennedy. Mannen de venter på er 39 år gamle Joe Kennedy den tredje, barnebarnet til Robert Kennedy.

Han ble valgt inn i Representantenes Hus i 2012, og er det eneste gjenværende kongressmedlemmet i Kennedy-familien. Nå stiller han til valg for å kapre et av Massachusetts sine to seter i senatet. Derfor bruker han de neste ukene på å reise rundt i hele delstaten for å møte velgere.

– Mitt fokus er å drive en kampanje som tar tak i utfordringene som landet vårt står ovenfor. Og sørge for at folk over hele delstaten får en sjanse til å bli kjent med meg, sier Kennedy til TV2.

Kjente slektninger

Selv om mange i Massachusetts ennå ikke er blitt kjent med Joe Kennedy, så kjenner de godt til slektningene hans. Joes bestefar, Robert, var justisminister i broren John F. Kennedys regjering. Drapene på de to brødrene i 1963 og 1968 rystet hele USA. Lillebroren deres, Ted, ble valgt inn i det amerikanske senatet i 1962, og satt der til sin død i 2009.

Joe Kennedy vet at etternavnet hans gir ham mye oppmerksomhet, men han sier at han ikke lar seg påvirke av forventningene som kommer ved å være medlem av en så kjent familie.

– Du kan aldri leve opp til forventningene folk har til familienavnet. Og jeg har sluttet å prøve for lenge siden. Jeg er utrolig stolt av hva slektningene mine har oppnådd både for Massachusetts og for landet vårt, sier Joe Kennedy til TV2.

Selv om flere av familiemedlemmene hans var politikere hevder Joe Kennedy at det aldri var barndomsdrømmen hans å gå inn i politikken. Det var heller ikke et ønske fra familiens side. Da han endelig bestemte seg for å stille til valg i 2012 var det faren, Joe Kennedy den andre, som var mest skeptisk. Han hadde selv sittet i Kongressen i 12 år og ga sønnen et viktig råd.

– Valgkamp er tøffe greier, og hvis en kandidat ikke går inn i det med de rette hensiktene så er det uutholdelig, sier Kennedy den tredje.

Utfordrer

På et område er Kennedy en outsider. Motstanderen hans i primærvalget, Ed Markey, er en demokrat som ble valgt inn i Kongressen før Joe Kennedy ble født, og i 2013 fikk han plass i Senatet da John Kerry ble utnevnt til utenriksminister. I talen sin forsøker Kennedy å bruke Markeys erfaring mot ham ved å påpeke at Markey støttet Irak-krigen i 2003.