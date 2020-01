Mandag kveld hadde Jan Thomas premierefest for sitt nye sjekkeprogram «Jan Thomas søker drømmeprinsen». I programmet dukker også eksmannen Christopher Mørch Husby opp, noe Jan Thomas ser på som helt naturlig.

– Christopher var ikke bare med ned til Sør Afrika, han var også med i casting-prosessen. Grunnen til det er at han er den eneste som kjenner meg som ektemann, og som kjæreste, forklarer Jan Thomas og fortsetter.

– Det er veldig viktig å få hans tilbakemeldinger på ting jeg kan gjøre annerledes. Hvordan jeg kan bli en bedre ektemann. Han er jo også den beste for gutta å få råd fra, sier stylisten.

Åtte eventyrlige år

Han bryr seg ikke noe om at det kan virke spesielt for andre å bruke eksmannen til å finne en ny mann.

– Jeg synes det er rart at folk synes det er rart. Jeg hadde åtte eventyrlige år med Christopher, jeg elsker han over alt på jord til dags dato, og vet at han vil være i livet mitt så lenge jeg lever. Jeg synes det er trist at man skal gå fra hverandre når man har vært sammen i så mange år, så kanskje man har noe å lære av Christopher og meg? spør Jan Thomas retorisk.

Må ha kontroll

Christopher Mørch Husby på premierefesten til "Jan Thomas søker drømmeprinsen".

Christopher selv syntes det var hyggelig å bidra, og sier at han hadde en fantastisk opplevelse i Sør Afrika.

– Jeg må ha litt kontroll. Det er kjempespennende å finne en ny kjæreste til Jan, kjærligheten trumfer alt. Jeg er opptatt av at vi finner et ekte menneske til Jan, sier Christopher.

– Hva trenger Jan i livet sitt da?

– Han trenger stabilitet, og litt moro utenfor rutinene sine. Han er full av rutiner. Han spiser, trener, går på toalettet, spiser og trener. Pluss jobb. Det må vi få han litt ut av, smiler Christopher.

På spørsmål om hvordan det går med sitt eget kjærlighetsliv er han mer privat.

– Det går veldig bra, men jeg vil ikke si noe mer, ler han.