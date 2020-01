En ny sesong av Camp Kulinaris er i gang, og jo flere kjendiskokker på kjøkkenet, dess mer søl. Men også dess mer drama.

Nå retter Anna Anka (48) anklager mot sin med-deltaker og tidligere MTV-programleder Johanna Grønneberg Mesa (40) for å ha vært ute etter henne under innspillingen.

– Fikk meg til å se dårlig ut

Anna Anka, kjent fra Svenske Hollywoodfruer, ble restaurantsjef allerede første uken, og det var noe som ikke falt i like god smak hos alle deltakerne.

– Johanna likte ikke den rollen jeg tok som restaurantsjef, forklarer Anna Anka når vi møter henne på Hotel Continental i 2019.

Anka reagerte også på måten Grønnerberg Mesa var mot henne. Hollywoodfruen mener hun også manipulerte de andre deltakerne, og satt henne i et dårlig lys.

– Johanna plantet tanker i hodene på de andre deltakerne. Hun skulle få meg til å se dårlig ut overfor de andre, og ville at de skulle snakke stygt om meg, forklarer Anka.

Ble lei seg

Anka skulle ønske at Kulinaris-deltakerne ble kjent med henne som person, uten andres påvirkning.

– Hun oppførte seg ikke fint mot meg. Så jeg var faktisk lei meg en hel dag på produksjonen og kunne ikke filme neste dag, legger Anka til.

Johanna Grønneberg Mesa, er ikke helt enig i alle påstandene til Hollywood-fruen.

KJENDISKOKK: Anna Anka forklarer i etterkant av innspillingen av Camp Kulinaris at Johanna Grønneberg Mesa og henne selv ikke kom godt overens. Foto: TV 2

– Jeg trodde jeg og Anna Anka ble bestevenner, men nå i ettertid ser hun det kanskje ikke slik, sier Johanna Grønneberg Mesa litt spørrende når God kveld Norge møter henne på premièrefesten til Camp Kulinaris.

Grønneberg Mesa kjenner seg ikke igjen i påstandene Anka kommer med, og forklarer at Anka selv ikke var så lett å forholde seg til.

– Hun var glad i meg den ene dagen, og hatet meg den neste. Jeg våknet en dag og da var Anna lei seg eller sint på meg. Men da må jeg ha gjort ting i søvne, for jeg forstår fortsatt ikke hva jeg har gjort, sier Grønneberg Mesa.

Grønneberg Mesa tar ikke påstandene om at hun har påvirket de andre deltakerne så tungt.

– Jeg tror ikke jeg kunne påvirket hva de skulle si i intervjuene sine, ellers hadde det jo blitt et skikkelig morsomt program. Det hadde vært imponerende hvis jeg bestemte hva folk skulle si om henne eller synes om henne, sier hun.

Muldvarp i programmet

Hun forklarer at Anka skal ha sagt til de andre i programmet at Grønneberg Mesa jobbet i FBI og at hun var en muldvarp som var plukket ut av produksjonen for å lage bråk.

– Hun mener jo at jeg jobber for FBI, og hvis du jobber der så kan du jo få folk til å si akkurat det du vil at de skal si, ikke sant? skøyer Grønneberg Mesa.

Vin hos Anka

Til tross for uenigheter og intriger på Culinaris-kjøkkenet kan det virke som om amperheten har endret seg. De to har nemlig en løs avtale om å møtes for et glass vin.

For bare to dager siden tikket det nemlig inn en hyggelig innboksmelding på Instagram.

– Anna sendte meg en melding og sa at vi var som søstre, og spurte om vi skulle drikke vin sammen. At hun og jeg skal drikke vin sammen er helt sikkert, for maken til sprø og kul dame har jeg ikke vært borte i, sier Grønneberg Mesa.