Hver fredag samles regjeringen på Slottet for å delta på Kongen i statsråd. For første gang skal Abid Raja (V) få delta etter at han ble ny kultur- og likestillingsminister.

Han har fått streng beskjed av statsminister Erna Solberg om hvordan han skal kle seg når han måte møte på slottet.

– Erna sa til meg at det er kun svart dress som er lov. Jeg spurte om det var greit jeg kom med oransje jakke, det var tydeligvis ikke greit. Jeg fikk da en streng beskjed fra Erna om at jeg ikke kommer inn om jeg går i noe annet enn svart dress, forteller den ferske kultur- og likestillingsministeren til TV 2.

Noe svart dress ble det ikke.

– Jeg gikk inn for å kjøpe en svart dress som trenger, men endte opp med det jeg liker, som jeg ikke trenger, innrømmer Raja til TV 2.

Kjøper alltid på salg

Til tross for mangelen på svart dress, er Raja fornøyd med kjøpet. Dressjakka var på salg, og har skandinavisk design.

– Jeg er opptatt av å være økonomisk, så kjøper dressene mine alltid på salg.

– Mener du det er økonomisk å kjøpe designerdresser?

– Jeg kommer fra en fattigere familie, og alltid arvet klærne mine fra broren min. Etter at jeg ble advokat, har jeg hatt råd til å kjøpe mine egne klær. Jeg har ikke noe problem med å innrømme at jeg kjøper klær med design, si det det er jålete men jeg kjøper alltid på salg. Uansett, svarer den ferske statsråden til TV 2.

Politikere går i grått og flott

Om at det er kleskode på slottet har Raja forståelse for, men skulle ønske politikere gikk litt mer i farger. Selv håper han Erna gjør et unntak på fredag.

– Jeg vil høre om det ikke kan bli gjort et unntak med meg på slottet. Den som venter i spenning får se. Politikere er jo kjent for grått, flott og sort. Det er ikke ofte man ser noe annet. Jeg er usynlig ellers, så jeg får ta igjen litt på klærne, sier Raja.

Til tross for at han kanskje må bite i det sure eplet og bruke svart dress. Vil det bli en følsom Raja på fredag når han møter i statsråd for første gang.

– Det blir mitt første statsråd. Jeg er veldig spent, og kan ikke love at jeg klarer å holde tilbake tårene. Dette gleder jeg meg til, sier Raja.