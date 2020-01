Advarer Solskjær mot vanlig feil på overgangsmarkedet

Fredag fra kl. 19.00: Se vår Deadline Day-sending på TV 2 Sport 2, TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Med langtidsskader på flere nøkkelspillere og kjemping på fire fronter, ble det spådd et travelt januarvindu på Old Trafford.

Men inntil videre har spillerkjøpene uteblitt.

Og situasjonen kommer trolig til å være den samme når overgangsvinduet stenger på fredag, skal en tro den britiske avisen Independent.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre understreker at forsterkninger hadde gjort godt for en skadeskutt stall, men advarer samtidig mot en vanlig feil på overgangsmarkedet.

– En feil som dessverre har skjedd for ofte, er at klubbene er så desperate at de går for tredje- eller fjerdevalget i stedet. Har man staket ut en kurs, er det viktig å holde seg på den, slår Myhre fast.

– Da Braut Haaland ikke kom, måtte man se på nestemann på listen. Men er ikke den spilleren tilgjengelig nå, er det viktig å ha litt is i magen, fortsetter han.

– Vanskelig spillerjakt

AKTUELL: Bruno Fernandes skal ha vært på Manchester Uniteds radar i lang tid. Foto: Filipe Amorim

Spesielt skal de røde djevlene ha vært på utkikk etter en midtbanespiller. Bruno Fernandes er blitt hyppig nevnt, men Sporting og Manchester United er angivelig helt uenige i verdisettingen av spilleren.

Spriket skal være på så mye som 240 millioner kroner, skriver Independent.

Noen uker etter at Erling Braut Haaland glapp for Manchester United, ble Marcus Rashford langtidsskadet. Solskjær åpnet da for å hente en kortsiktig løsning på spissplass. Men heller ikke der ser det særlig lyst ut, ifølge den britiske avisen.

Edinson Cavani ønsker seg angivelig til Atlético Madrid, mens Solskjær ikke er særlig lysten på å hente Krzysztof Piatek permanent.

Utfordrende måned

Nå gjelder det å ikke ta forhastede beslutninger, mener Myhre. Han legger til grunn at januar er en vanskelig måned å hente spillere i.

– Man må holde hodet kaldt. Man gjør selvfølgelig alt man kan for å forsterke laget, men man må være sikker på at det er en forsterkning for å ta grep. Her blir man kastet rett ut i det. Hvis United henter en spiller nå, og han trenger noen måneder på å tilpasse seg, har andre del av sesongen gått likevel.

– Det er noe annet når man får inn spillere i juli måned. Da kan man bruke sesongoppkjøringen til å komme inn i rytmen. Vi har sett flere eksempler på spillere som blir hentet i sommervinduet og matches forsiktig første halvdel av sesongen. Det er ikke noe poeng i å hente spillere i januar hvis man må matche dem forsiktig, poengterer Myhre.