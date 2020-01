Norske Eirin Mikkelsen (43) fra Bergen har vært forsvunnet siden julaften. Mandag fikk familien beskjeden de fryktet.

Det var 43-åringen som ble funnet død i Landskrona i Sverige lørdag.

Eirins onkel, Terje Mikkelsen, fikk siste livstegn fra niesen kun få timer før hun forsvant.

– Det har vært en voldsom påkjenning for familien som har vært rundt henne. Det er hjerteskjærende. Det er brutalt, forteller Terje Mikkelsen til TV 2.

– En lettelse

Onkelen forteller om tunge uker i uvitenhet.

– Man går rundt med håpet om at man skal finne henne i live. Også går dagene og ukene, hvor man skjønner at sjansen for å finne henne i live avtar etter hvert som tiden går, forteller onkelen til TV 2.

Mikkelsen forteller at det har vært en lettelse at de endelig har fått vite hva som har skjedd med niesen.

– Det er en lettelse å få vite at de har funnet henne, for det ville vært en enda større belastning dersom vi ikke hadde visst noe mer, forteller han.

Obduseres til uken

Den siste observasjonen av 43-åringen ble gjort ved Skeppsbron i Landskrona. Det var pårørende som første juledag varslet politiet om at kvinnen var savnet. Svensk politi og frivillige gjennomførte omfattende søk i området, uten umiddelbare resultater.

Lørdag fikk imidlertid politiet melding om et likfunn i vannet i Landskrona utenfor Saxtorp i Sverige.

– Vi har fått bekreftet at det er Eirin som er funnet død, fortalte bistandsadvokat Jon Anders Hasle til TV 2 mandag ettermiddag.

Bistandsadvokaten informerer om at politiet planlegger en obduksjon i løpet av uken.

Forsvant første juledag

