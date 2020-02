– Det er leit for oss å høre om testpanelets opplevelse med vårt produkt. De fleste som prøver denne formelen elsker at den er gjennomsiktig, ettersom fargen ikke smitter av på klærne eller sengetøyet deres, noe som gir en enklere og renere selvbruningsopplevelse. I tillegg til dette er produktet vannbasert og gir huden den best mulige fuktigheten, særlig når det sammenlignes med tradisjonelle former for selvbruning som inneholder farge som tørker ut huden og som kan føre til skjolder og flekker.

– For den beste påføringen anbefaler vi alltid å dekke huden rikelig med produktet før den smøres ut med en vott, for ved å se på gløden i huden så vises det hvor produktet allerede har blitt påført. Husk å alltid fuktgi tørre områder som hender, knær, albuer og føtter, for selvbruningen kan absorberes raskere i de områdene og gi et ujevnt resultat.

– Vi synes også at det er leit å høre at testpanelet ikke likte lukten. Alle Isle of Paradise produkter er vitenskapelig skapt med en lav pH-verdi, hvilket minimerer den fryktede kjeksaktige, selvbruningslukten. Den eksklusive sammensetningen av Isle of Paradise ingredienser er blandet med eukalyptusolje, som etterlater huden med en lett, delikat og naturlig duft, i motsetning til en tungt parfymert duft.

– Som en av de raskest voksende selvbruningsmerker på globalt nivå, er produktene våre høyt rangert rundt om i verden for sin prestasjon og effektivitet. Isle of Paradise er et rent, vegansk, organisk og ikke dyretestet merke som er makeløs til hvilket som helst annet merke på markedet i dag. Produktene våre inneholder ingen styggheter, toksiner, kjemikalier eller farger som er tilstede i de andre merkene vi har blitt testet opp mot.