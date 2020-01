Det opplyser statsadvokaten på Manhattan til avisen.

Jeffrey Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august.

Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter.

En amerikansk kvinne har stått fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

Det har prins Andrew avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember.

Overgrep mot unge jenter

Det har stormet rundt britiske prins Andrew etter at den overgrepsdømte mangemilliardæren Jeffrey Epstein ble funnet død i cellen sin i august.

Epstein var tidligere dømt for seksuelle overgrep, og var på dødstidspunktet siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

Epstein omgikk i mange år kjente politikere og andre kjendiser, blant dem Bill Clinton, Donald Trump – og prins Andrew.

Ryktene gikk lenge om at de to forgrep seg på en eller flere unge jenter.

Prinsen har benektet anklagene, og vært ordknapp om sitt vennskap med Epstein. I et intervju med BBC, brøt han stillheten.

– Det var ekkelt



Fem kvinner som beskylder avdøde Jeffrey Epstein for voldtekt sier den britiske prinsen var vitne til hvordan de ble massert i milliardærens hjem.

Virginia Giuffre, som tidligere het Virginia Roberts, hevder at hun ved flere tilfeller ble tvunget til å ha sex med prinsen mellom 2001, da hun var 17 år gammel, og 2002.

Hun sier hun hadde sex med prinsen fordi Epstein og kjæresten hans på den tiden forventet det av henne, selv om det gjorde henne kvalm.

– Det var ekkelt. Det var fort over. Han var ikke slem eller noe, han reiste seg opp og ta takk og gikk ut, fortalte hun i intervjuet.

– Jeg kan ikke huske at jeg noensinne har møtt henne. Jeg er helt overbevist om at jeg aldri har vært på nattklubben Tramp med henne, sier prins Andrew i intervjuet.