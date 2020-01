EU har lenge vært en pådriver for å få ned utslippene fra bilparken. De har innført stadig strengere krav til bilprodusentene – og fått dem til å investere store summer i utvikling av nye og renere motorer.

Fra 2021 innføres en helt ny ordning. Da blir alle bilprodusenter målt på det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra bilene de selger. Er dette snittet over 95 gram/km, er det snakk om enorme bøter. Ikke bare for bilene som har utslipp over dette, men for alle biler som er utlevert.

Dermed blir det viktig å selge flest mulig biler med lave utslipp – som kan kompensere for bilene med høyere utslipp.

Dette forklarer også hvorfor så mange bilprodusenter nå kommer med elbiler. De vil være gull verdt i regnskapet, for å få ned de totale utslippstallene.

Toyota ligger best an

Men er det tilstrekkelig til å klare kravene? Nei, det er det sannsynligvis ikke. Utslippene fra bilindustrien går nemlig i gal retning, ifølge en fersk rapport fra PA Consulting.



Mange bilprodusenter risikerer rekordbøter fra EU når de strenge utslippskravene innføres i 2021.

Lars Erik Maurud er partner i PA Consulting.

– Deadline nærmer seg nå med stormskritt, men det som er oppsiktsvekkende er at utslippene for et flertall av bilprodusentene går i gal retning, og at de faktisk er lenger fra målet i år, sammenlignet med i fjor. Selv om mange produsenter har lansert elbiler, har et økt salg av SUV-er bidratt til at de totale utslippene fra bilprodusenten har steget, forteller Lars Erik Maurud, partner i PA Consulting.

– Foreløpig er det Toyota som ligger best an til å nå utslippsmålene, men vi estimerer at også de må belage seg på å betale bøter. BMW ligger an til å få 754 millioner euro i bøter, mens Volkswagen kan regne med svimlende 4.504 millioner euro i bøter, ifølge våre beregninger, sier Maurud, i en pressemelding.

Nye biler forurenser mye mindre enn gamle

Toyota er bilprodusenten som ligger best an til å klare de nye kravene. Dette er RAV4 som nå kommer i ladbar hybridutgave.

Jaguar Land Rover er nederst

Toyota har per i dag ingen elbiler. Men de har i mange år satset tungt på hybridteknologi. Det gjør at de har et samlet CO2-utslipp som ligger tildels betydelig under konkurrentene. Nå ruller de også ut ladbare hybrider, det hjelper ytterligere på.

Rekkefølgen blant bilprodusentene med lavest CO2-utslipp er slik: Toyota, PSA-gruppen ( Peugeot, Opel, Citroën og DS), Renault/Nissan/Mitsubishi og Hyundai/Kia.

I andre enden ligger Jaguar Land Rover verst an, etterfulgt av Mazda og Volvo.

At Jaguar Land Rover kommer dårlig ut, er naturligvis ikke tilfeldig. De har ingen småbiler i modellutvalget. Derimot har de flere store SUV-er og også store familiebiler. Elektriske I-Pace er eneste unntak, men salget er så langt ikke høyt nok til å kunne kompensere i særlig grad.

Elektriske I-Pace er svært viktig for Jaguar Land Rover når de skal få ned gjennomsnittsutslippet fra alle bilene de selger. Men salgsvolumet er ikke stort nok til å gjøre en betydelig forskjell.

Flere modeller kan forsvinne

Totalt ligger de 13 største bilprodusentene ifølge PA Consulting an til å få samlede bøter på hele 14,5 milliarder euro.

Det kan komme til å få store konsekvenser for bilbransjen. Det er også ventet at det vil påvirke hvilke modeller det skal satses på fremover. Merker som selger mange store, tunge og forurensende biler, må enten kompensere for det med et høyt antall lavutslippsbiler, eller så må de betale bøter.

Det siste er naturligvis ikke bærekraftig på lengre sikt. Derfor er det også ventet at mange modeller vil forsvinne de kommende årene, andre vil kunne øke kraftig i pris, slik at man kan kompensere for bøtene.

