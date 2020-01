Denne sesongen skulle Frida Karlsson utfordre Therese Johaug. Slik gikk det ikke.

Istedet fikk 20-åringen startnekt av helseårsaker, og hun har ikke vært å se på startstreken i hele vinter.

Karlsson har heller ikke vært veldig synlig i offentligheten, men på den røde løperen før «Idrottsgalan» mandag kveld snakket hun litt om tiden som har vært.

– Det var veldig tøft, og jeg ble veldig lei meg. Der og da kjentes det ut som om hele verdenen min raste sammen, sier hun til Expressen, og takker langrennskjæresten William Poromaa.

– Jeg vet ikke om jeg hadde klart det alene.

Karlsson imponerte voldsomt forrige sesong og tok blant annet tre medaljer i VM i Seefeld, med blant annet gull på stafett og sølv på 10 kilometer klassisk.

Går ikke inn på detaljer

Selve problemet ville hun ikke utdype på den røde løperen.

– Kroppen min var ikke i balanse. mer detaljert enn det vil jeg ikke gå inn på. Det blir veldig personlig.

– Hadde du sett det komme?

– Nei, jeg hadde ikke det. Det er flaks at vi har det støtteapparatet rundt oss som fanger opp det her.

– Hvordan har du hatt det mentalt?

– Det har vært veldig utfordrende. Jeg tenker at jeg kommer til å utvikles av det her, og at det vil gjøre meg sterkere. Den tiden som jeg har investert i denne perioden kommer jeg til å få avkastning for senere.

– Det er bare å se på hva man kan gjøre, og se positivt på det.

Lik situasjon som Flugstad Østberg

Karlsson deltok i verdenscupåpningen i finske Ruka, men etter det har hun ikke vært å se på startstreken. I begynnelsen av desember kom meldingen om at skistjernen fikk startnekt på grunn av at hun ikke oppfylte kravene i den svenske helsekontrollen.

Meldingen kom ikke lenge etter at norske Ingvild Flugstad Østberg fikk samme beskjed. I begge tilfeller har man ikke gått detaljert inn på hva som var problemet.

– Hun har gjennomgått en helsekontroll, og det fins parametere som til sammen gjør at tar denne avgjørelsene. Hvilke parametere det er, er Fridas informasjon og det kommer vi ikke til å gå ut med, sa landslagslegen Magnus Oscarsson.

Mens Flugstad Østberg var tilbake i skisporet til Tour de Ski, har den svenske rivalen ikke funnet veien tilbake. Ennå.

– Jeg håper virkelig at jeg kommer tilbake i år, sier hun mandag.

William Poromaa fikk sin verdenscupdebut i Nove Mesto tidligere i januar. Der ble naturlig nok kjæresten tema.

– Frida har det bra. Hun har tatt alt dette på en bra måte, og ser bare fremover. Det er ikke mer enn som så. Hun er seg selv, og jeg tror absolutt at dere får se henne i sporet igjen, sa han til Expressen da.