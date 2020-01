Den tidligere generalsekretæren i Norges Idrettsforbund møtte Bryant høsten 2018.

Både Bryant og Andersen var forelesere på en konferanse på Aspen Institute i Washington, D.C., der barn og ungdom var tema.

– Derfor de blir legender

Bryant og Andersen holdt foredrag like etter hverandre, og snakket sammen «backstage.» Andersen beskriver en svært imøtekommende superstjerne.

– Vi satt der og hadde løsslupne samtaler om både amerikansk og norsk idrett. forteller bergenseren til TV 2.

– Han tok seg god tid. Selv om han var den største stjernen med et enormt medieoppbud, så var han veldig jordnær, veldig til stede og ga mye av seg selv til hele forsamlingen, minnes Andersen.

Gjennom sine verv i Norges Idrettsforbund, har Andersen møtt flere store idrettsstjerner. Han mener at Bryant skilte seg ut som en legende, ikke bare en stjerne.

– Det er derfor de blir legender òg. Det er fordi de har noe mer enn bare prestasjonene sine. Kobe Bryant var en sånn person som helt tydelig hadde mer enn bare det at han var en av tidenes beste basketballspillere. Han brydde seg om mennesker, var opptatt av samfunnet og var til stede, roser 55-åringen.

Kobe Bryant møtte Barack Obama i Det hvite hus i 2010. Foto: Jim Watson

Sammenlignes med Obama

Han beskriver den avdøde legenden som «en person du virkelig husker å ha møtt», og mener at Bryant hadde mange av de samme taleregenskapene som Barack Obama.

– Det var et veldig sterkt møte. Han hadde et klart budskap, basert selvfølgelig på hans egen store suksess som basketballspiller og at han var en av de store legendene i amerikansk idrett.

– Det var òg interessant at budskapet hans var veldig sammenfallende med det som ligger til bunn for norsk barne- og ungdomsidrett: Viktigheten av lek, viktigheten av allsidighet, viktigheten av fellesskap og ikke tidlig seleksjon.

Bryant og åtte andre personer, blant dem hans 13 år gamle datter Gianna, mistet livet i en helikopterkrasj i California søndag.

– Det er bare forferdelig trist. Det at det dør ni mennesker så altfor unge, er bare meningsløst, sier Andersen.