Søndag mistet basketlegenden Kobe Bryant (41) og åtte andre personer livet da helikopteret de satt i styrtet i fjellsiden i bydelen Calabasas i Los Angeles.

Hyller kompisen

Også Bryants 13 år gamle datter mistet livet i ulykken.

En rekke kjendiser og idrettsprofiler har uttrykt sin sorg. Blant disse er den britiske fotballstjernen David Beckham.

I et langt innlegg på Instagram hyller han nå sin avdøde kompis:

«Det har tatt meg flere timer å finne ut hva jeg skal skrive. Men mine ord vil aldri bli nok til å beskrive hva jeg føler etter det tragiske tapet av Kobe. Han var en helt spesiell idrettsutøver, ektemann, far og venn. Å skrive disse ordene er vanskelig, men å vite at vi har mistet en så fantastisk person og hans vakre og talentfulle datter Gianna er hjerteskjærende», står det i innlegget.

VENNER: Kobe Bryant og David Beckham avbildet i forbindelse med en TV-innspilling i Los Angeles i 2012. Foto: Jordan Strauss \ INVISION \ TT

Inspirasjon

Beckham skriver videre at det var svært inspirerende å se Kobes forpliktelse til basketballen, og at han brukte det som inspirasjon til å bli en bedre fotballspiller.

De to idrettsikonene har vært venner i en årrekke, og da Beckham spilte for LA Galaxy var han flere ganger å se på tribunen i Staples Center.

«Noen ganger dro jeg på kamp kun for de to siste minuttene, vel vitende om at vi var i ferd med å bli vitne til noe helt spesielt», minnes Beckham.

Kobe Bryant etterlater seg kona Vanessa og de tre døtrene Capri, Bianka og Natalia. David Beckham skriver at Kobe alltid snakket om kona og døtrene, og hvor stolt han var over dem.

PÅ KAMP: David Beckham på kamp med sønnene Brooklyn og Romeo i 2008. Romeo var kledd i Kobe Bryant sin drakt. Foto: Kevork Djansezian

«Kobes lidenskap var hans familie og basketball. Han var fast bestemt på å inspirere neste generasjon gutter og jenter til å omfavne sporten han elsket. Hans arv vil leve videre.»

Ble advart

Årsaken til helikopterstyrten som tok livet av ni mennesker er foreløpig ikke kjent. Eksperter sier imidlertid at sjansene for mekanisk feil er liten, og mener tåke og dårlig sikt trolig er årsaken.

I minuttene før styrten snakket kontrolltårnet med helikopterpiloten. De nevnte at det var dårlig sikt, men piloten skal ha snakket normalt før kommunikasjonen plutselig ble brutt.

Ifølge Sky News ble piloten advart før helikopteret styrtet, og det ble gitt beskjed om at det fløy for lavt.

Sekunder senere forsvant helikopteret fra radaren, skriver Sky News. Ifølge rapporter fra FlightRadar24 hadde helikopteret en fart på 283 kilometer i timen da det styrtet i fjellsiden.

I tillegg til Kobe og hans 13 år gamle datter, mistet også Giannas lagvenninne Alyssa Altobelli (13) og hennes foreldre John og Keri Altobelli livet. Det gjorde også 13 år gamle Payton og hennes mor Sarah Chester, samt baskettreneren Christina Mauser og piloten Ara Zoboyan. Det skriver flere amerikanske medier, deriblant LA Times og NBC News.