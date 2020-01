Til tross for at helsemyndighetene ikke anbefaler munnbind som beskyttelse mot Coronaviruset, er Tromsøs apotek helt utsolgt for munnbind.

Viruset som er påvist i store deler av Asia har så langt krevd 80 menneskeliv.

– Det er veldig uvanlig at det er så stor etterspørsel. Vi har vært helt tomme for munnbind siden lørdag, sier Linda Abelsen, farmasøyt og sjef i Apotek 1 i Tromsø sentrum til TV 2.

Det var avisen ITromsø som først omtale saken. Avisen skriver at både Vitus og Apotek 1 sine butikker i byen er helt utsolgt for munnbind.

Ifølge apoteksjefen er det kun asiatiske turister som har spurt om varen.

Turister på vei hjem

Abelsen anslår at det er hundrevis av turister som har vært innom, men må gå tomhendt ut av butikken.

– Vi har hatt hundrevis av turister siden vi ble utsolgt. Vi håper å få inn flere munnbind fremover, men nå er det dessverre tomt. Synd, for det er en enkel vare, sier Abelsen.

Abelsen har pratet med turistene, som ønsker seg munnbind når de skal hjem igjen.

– Jeg snakket med en guide som sa at de ville ha munnbindet til hjemreisen. Heldigvis frykter de ikke å bli smittet her, men det er frykten for å bli smitta på vei hjem som gjør at de vil kjøpe det her, forteller Abelsen.

Ekspert: Har trolig smittet 25.000

Smitten er bekreftet i Australia, Malaysia, Nepal, Vietnam, Singapore, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Frankrike, Canada og USA i tillegg til Kina.

Antall bekreftede smittetilfeller av coronaviruset har ifølge CNN passert 2800 i Kina, opplyser landets helsemyndigheter. Kinesiske myndigheter strever med å få kontroll over utbruddet, som hittil har krevd minst 80 menneskeliv.

Det reelle tallet på antall smittede av coronaviruset er trolig i nærheten av 25.000, mot de over 2700 bekreftede tilfellene, ifølge beregninger gjort i Hongkong.

Sverige utsolgt

Søndag meldte flere svenske apotek at de var helt utsolgt for munnbind. Ellers i Norge, bortsett fra Tromsø ser det ut til at situasjonen er bedre.

– Vi merker økt etterspørsel, men vi har fortsatt varer på lager og nye varer er på vei inn, forteller kategorisjef Bente Iren Dybfest Westen i Apotek 1-kjeden til NTB.

Norsk Medisinaldepot og Apotekerforeningen opplyser at de foreløpig ikke har informasjon om etterspørselen.

Overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstiuttet sier til NTB at munnbind ikke er noe de anbefaler for friske folk.

– Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten gir veldig usikker effekt, sier hun.

(TV 2 / NTB)