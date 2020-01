I mandagens episode av Love Island ble det tårevått. Programleder Morten Hegseth annonserte at et par måtte forlate realityprogrammet, og det var parene med færrest seerstemmer som var sårbare.

Nora Haukland (22) og Johannes Klemp (27) var derimot ett av parene som ble reddet av TV-seerne.

Under seremonien var det ting som tydet på at Nora hadde hatt en dramatisk oppladning til kvelden. Observante TV-seerne kunne nemlig se at hun hadde en fatle som støttet opp under hennes venstre arm.

Mild hjernerystelse

Realitydeltakeren skadet seg i Love Island-villaen søndag.

– Nora skled og falt forover i går, slik at hun fikk armen i klem og et kakk mot kjeven, forklarer pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

– TV-crewet var raskt inne i villaen for å avklare situasjonen. Nora forklarte at hun hadde vondt i armen og var litt svimmel, men ikke at det kjentes akutt, legger han til.

Nora ble tatt med til en lege, og der ble det tatt røntgen av armen og hodet.

– Legene mener at hun muligens fikk en liten brist i armen, men ikke noe som trenger behandling. Hun har en liten og mild hjernerystelse, og hun blir derfor passet ekstra på av produksjonen fremover, sier Dahl.

VIDERE: Nora og Johannes feirer med et kyss etter at de ble reddet av TV-seerne. Ida Myren, som er singel, var ikke i fare for å ryke ut. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ingen konsekvenser

Ifølge pressesjefen vil ikke Noras skade få konsekvenser for Love Island-innspillingen.

– Hun er ved godt mot, og denne skaden stopper ikke hennes videre deltakelse på Love Island, sier Dahl.

Love Island sendes på TV dagen etter at det har blitt spilt inn.

Siden Nora ble reddet av TV-seerne og fortsatt befinner seg i villaen, er hun ikke tilgjengelig for å gi en kommentar om skaden til TV2.no.

Dette er ikke første gang en av Love Island-deltakerne må oppsøke lege i Argentina. Før innspillingen måtte Oda Lindsetmo (22) på sykehus.

Love Island sendes torsdag kl. 15.30 på TV 2 Sumo. Programmet sendes også på TV 2 Livsstil kl. 21.30 og på TV 2 kl. 22.45.