Slik gjør du ferien mer klimavennlig

– Vi ser flere og flere steder som er under større press med tanke på overturisme, hvor det blir veldig mye mennesker på ett sted. Det ser vi også delvis i Norge enkelte deler av sommeren, sier Lundberg.

Ønsker du å bruke ferien til gode naturopplevelser, oppfordrer hun til å finne reisemål som ikke nødvendigvis er de samme som andre velger.

– Prøv heller å finne andre steder, slik at belastningen på selve naturen ikke blir så stor. Alle må ikke nødvendigvis gå opp akkurat det samme fjellet, sier hun.

Forbruk på ferien

Enten man velger å feriere her hjemme i Norge, eller å reise utenlands, kan man også gjøre tiltak når man er fremme på feriestedet, som gjør ferien litt mer bærekraftig.

– Hva og hvordan vi bruker på ferie har også mye å si for miljøet. I mange land vi reiser på ferie til, kommer energi fra fossile energikilder, og mange land avsalter havvann for å få vann på hotellet, noe som krever mye energi, sier Bakken Riise i Naturvernforbundet.

Et godt tips er derfor å være nøye med på spare vann og strøm når du er på ferie.

– Skru av vifter, lys og aircondition når du ikke oppholder deg på hotellrommet, sier hun.

Silje Lundberg poengterer at det er lurt å være bevisst på hvilken mat du spiser når du er på ferie.

– Velg for eksempel lokalt produsert mat fremfor mat som har reist lange distanser. Det vil også være med på å støtte det lokale næringslivet der man reiser, sier hun.

Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender. Foto: Nora Brønsethn

Er «grønt» virkelig grønt?

Mange overnattingssteder markedsfører seg med å være «grønne», «miljøvennlige» og «bærekraftige». Kan man egentlig ta for gitt at ferien faktisk blir mer bærekraftig om man velger slike steder, eller er det bare tomme ord?

– Mange ønsker å markedsføre seg som grønt og miljøvennlig, men det er ikke nødvendigvis hold i slike påstander. Vær kritisk og prøv å sjekke ut hva de faktisk gjør, sier Anja Bakken Riise.

– Det beste er å etterspørre informasjon om hva de legger i ord som grønt og miljøvennlig, og eventuelt forhøre seg med en tredjepart dersom du blir usikker på hvor miljøvennlig tilbudet faktisk er, legger hun til.

Tips til en mer klimavennlig ferie: Reduser transportetappen, gjør den gjerne om til en del av ferien ved å benytte deg av buss eller tog i stedet for fly.

Reis kortere avstander. Hva med å oppleve Norges vakre natur?

Vær kreativ. Velg destinasjoner som ikke alle andre velger, slik at du bidrar til å redusere turistpresset på enkeltplasser.

Ferier lenge om gangen. I stedet for å ta mange korte ferier, er det mer klimavennlig å ta én lang.

Spar vann og strøm. Mange land bruker fossile energikilder, så skru av airconditionen når du forlater hotellrommet.

Velg lokale varer og spis lokalt produsert mat. Den er ikke transportert lange avstander, og du bidrar til å støtte lokalt næringsliv.

Vil gjøre gode valg

Direktør Elisabeth Haugseth i Forbrukertilsynet sier til TV 2 at de har sett en del markedsføring innen reiselivsnæringen både i Norge og andre land, som markedsfører seg med å være klimavennlige.

– Slike påstander blir stadig vanligere, og når forbrukere er opptatt av å gjøre valg som er gode for klima, mener vi at aktørene som bruker slike ord må kunne underbygge og dokumentere dem, sier hun.

Forbrukerdirektør Elisabeth Haugseth. Foto: Kimm Saatvedt

Forbrukerdirektøren påpeker at det i noen tilfeller sjelden vil være riktig å markedsføre seg med ord som «klimavennlig» eller liknende.

– Skal du ut for eksempel ut og fly vil det aldri være spesielt klimavennlig eller bærekraftig, uansett hva de sier i markedsføringen. Derfor oppfordrer vil heller aktører til å være informere konkret om hva de gjør for å lage mindre klimaavtrykk, slik at forbrukeren kan gjøre informerte valg, sier hun.

Haugseth forteller at Forbrukertilsynet har inntrykk av at norske forbrukere ønsker å gjøre gode valg.

– Derfor er vi opptatt av at man ikke skal gjøre det vanskelig for forbrukeren å vite om man gjør velger rett, men heller gjøre det lettere for forbrukeren å ta velinformerte valg. Hvis ikke risikerer man at folk gir opp, sier hun.