I forrige uke ble det dannet nye par i Love Island-villaen, og de nyeste tilskuddene Andreas Eikanger (26) og Caroline Berg-Thomassen (21) fikk partnere for første gang. Andreas med Oda Lindsetmo (22) og Caroline med Ådne Funderud (23).

Like etterpå fikk seerne mulighet til å stemme på sitt favorittpar i Love Island-appen. Dét helt uten å vite hvilke konsekvenser avstemmingen ville få.

Fikk færrest stemmer

Tommelfingerregelen i Love Island har tidligere vært at man er sårbar som singel, men i mandagens episode var det kun parene som sto i fare, og ikke villaens single.

Paret som fikk færrest stemmer fra seerne var Oda og Andreas, som ble sendt ut som en direkte årsak av dette i mandagens episode.



Oda har vært øyboer fra start, men tok ikke hjemreisen som noe nederlag, ettersom forelskelsen har latt vente på seg.

FIKK BUNNPLASSERING: Andreas Eikanger og Oda Lindsetmo måtte reise hjem etter å ha fått færrest stemmer av seerne. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Jeg har prøvd å snakke med alle guttene som har vært her, men likevel ikke funnet noen som gir meg den kriblende følelsen, sier Oda til TV 2 like etter at de forlot villaen.

– Hadde en liten gnist

Samtidig innrømmer Oda at hun har kjent på antydning til følelser for en annen deltaker.

– Jeg hadde en liten gnist med Ådne, men den varte jo ikke særlig lenge, legger hun til.

EN GNIST: Oda innrømmer at hun følte ett eller annet for Ådne. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Også Andreas, som kun rakk å være der i en drøy uke, tar hjemreisen med fatning.

– Selv om jeg ikke har funnet noen, så har det vært en hyggelig opplevelse. Jeg skulle jo ønsket at folk hadde gitt meg en sjanse til å være litt lenger, men slik er det, sier han.

Klare for et forhold

Selv om de ikke fant det de lette etter i Argentina, er begge åpne om at de kommer til å være på utkikk etter kjærligheten hjemme i Norge.

– Selvfølgelig. Jeg har jo vært her på Love Island og hørt på kyssin om nettene, og savner noen å ligge i skje med, så vi får se! Jeg er åpen for å møte noen – kanskje drømmemannen min er på utsiden, sier hun med et smil.

– Jeg har vært singel lenge, og jeg tenkte at det å være med på Love Island kunne gi meg et lite spark bak. Jeg er veldig åpen for å finne meg en kjæreste nå, avslutter han.

Ikke trygge

Etter at programleder Morten Hegseth gjorde det klart at Oda og Andreas måtte forlate villaen, røpte han samtidig at de andre deltakerne fortsatt ikke er helt trygge.

– Til dere andre: Vi er ikke ferdige, avsluttet han.

