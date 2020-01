I forrige uke ble det kjent at byrådet i Bergen trolig må gå av, etter at flertallet i bystyret gikk inn for å stille mistillitsforslag mot skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap).

Den såkalte Vigilo-saken handler om en skoleapp, som hadde flere alvorlige sikkerhetshull.

I dag ble det klart at skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) trekker seg.

– I helgen har jeg kranglet med sjefen min, sa Engø på pressekonferansen. Hun viste til at byrådsleder Roger Valhammer (Ap) tidligere har sagt at byrådet står helt samlet i saken, og at hun måtte overtale ham til å få lov til å trekke seg alene. Med dette kan byrådet være reddet.

– Roger er ikke en leder som kaster andre under bussen, heller ikke når det hadde vært det enkleste, sa Engø, om Valhammers lojalitet.

Ønsket å beholde Engø

Engø begrunnet avgjørelsen med at hun ville redde byrådssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Venstre, MDG og KrF - og hindre at Høyreleder Harald Victor Hove kommer til makten.

Valhammer uttrykte at han ønsket at Engø skulle forsette, men at han hadde respekt for avgjørelsen om å trekke seg.

– Engø er en av de dyktigste politikerne i landet, sa Valhammer.

Engøs etterfølger er foreløpig ikke klar.

Valhammer har tidligere uttalt at han vil stille kabinettspørsmål dersom flertallet i bystyret gikk inn for å fremme mistillit mot Engø.

Både SV, H, Frp og FNB har gått inn for mistillit mot byrådet.

Mistillitsforslaget mot byråden kom etter at skoleappen Vigilo ga foreldre tilgang til informasjon om egne barn, som de ikke skulle hatt tilgang til.

I høst tok over 100.000 foreldre i Bergen i bruk appen Vigilo, som skulle gjøre kommunikasjonen mellom skole og foreldre tryggere. Så oppdaget man at foreldre uten foreldreansvar, også hadde tilgang til appen. Dette gjaldt over 2500 barn, tre av dem bodde på hemmelig adresse.

Byrådet kan bli sittende

Bergens Tidende har skrevet en rekke artikler om skandalen, og en av mødrene som ble rammet av sikkerhetsbristen har fortalt at hun sov med balltre i sengen.

Byrådsleder Roger Valhammer sa til TV 2 i forrige uke at han ikke mener det er grunnlag for mistillit i denne saken.

– Men hvis bystyret vedtar mistillit må jeg ta konsekvensene. Det er ikke aktuelt for meg å ofte skolebyråden i en sak der vi er fleire i byrådet som har ansvar, inkludert meg som var skolebyråd før henne, for å bli sittende med makten. Det er ikke en slik leder jeg er, sa Valhammer.

Mistillitsforslaget tas ikke opp til behandling i bystyret før 11. mars, med mindre to tredjedeler av bystyret krever umiddelbar behandling.

Om ikke det skjer, kan byrådet i realiteten kan bli sittende frem til mars.