Klopps avgjørelse har skapt storm i England

Å få en ny mulighet mot storklubbene i Premier League er svært viktig for mindre klubber i England. Ikke bare er det et stort øyeblikk for spillerne og supporterne, det drypper også sårt tiltrengte pund i klubbkassen.

– Jürgen, Liverpool, dette er pinlig for dere. Dere ødelegger ryktet deres. Dere dreper FA-cupen. Det ropes om å drepe ligacupen. Dere dreper oss, skriver Accrington Stanley-eieren.

– I en umulig situasjon

Alsaker forstår reaksjonene.

– Det er jo trist for cupens anseelse, selvfølgelig. Statusen til en så tradisjonsrik turnering som FA-cupen lider under dette, slår TV 2s kommentator fast.

– Når det er sagt, har Premier League bestemt at endelig skal England få sin vinterpause. De har bedt klubbene om å unngå å arrangere kamper i denne perioden. Når da FA legger omkamper i sin turnering i denne pausen, kommer klubbene i en umulig situasjon. Her er det lett å skjønne hvorfor Jürgen Klopp og Liverpool velger som de gjør. FA-cupen kommer langt ned på listen over trofeer de ønsker å slåss om, påpeker Alsaker.

Shrewsbury stod på hodet etter uavgjortresultatet mot Liverpool. Tomålsscorer Jason Cummings feiret på dette viset etter kampen blant supportere som stormet banen. Foto: Carl Recine

Shrewsbury-kaptein Dave Edwards medgir at det er skuffende å møte et svekket Liverpool-mannskap. Samtidig forstår han avgjørelsen, og mener at engelske lag har hatt et stort behov for en vinterpause i lang tid.

– At de vet datoene for omkampene og legger vinterpausen da, fremstår bisart. Jeg mener at det undergraver FA-cupen litt. Hvis det måtte gjøres, kunne dette vært et engangstilfelle der vi spilte ekstraomganger, sier Edwards i et videointervju.

– Et dilemma

Alsaker understreker at det er et problem med Shrewsbury-kapteinens forslag: At nettopp de små klubbene mister muligheten til å tjene mer penger og oppleve en tur til Anfield.

– Dette er et dilemma, men først og fremst et økonomisk spørsmål. Og rovdriften på de beste spillerne i Premier League er allerede ganske drøy. Da må klubbene sette foten ned på et aller annet tidspunkt, slår TV 2s kommentator fast.

– Jeg synes det er vanskelig å kritisere det for sterkt. Vinterpausen er innført, og det er understreket fra Premier League at den skal respekteres. Da må engelske fotballmyndigheter snakke sammen slik at omkamper i FA-cupen ikke havner i perioder der det er vedtatt at spillerne skal ha fri, mener han.

Fikk skriv i mars

Klopp hevdet etter Shrewsbury-kampen at Liverpool, i likhet med alle andre Premier League-klubber, hadde mottatt et skriv der de ble bedt om å unngå å spille treningskamper i vinterpausen.

Skrivet blir omtalt av Daily Mail. Den britiske avisen hevder at viktigheten av å beskytte spillernes både fysiske og mentale helse ble understreket av FA. Skrivet skal ha blitt sendt ut til 29. mars i fjor.

Samtidig skal FA ha advart klubbene før sesongstart om at omkampene i den fjerde runden kunne kollidere med pausen. I en fersk uttalelse forklarer FA at de strakk seg langt for å imøtekomme vedtaket. Grepet om å flytte den femte runden fra til midtuken brukes som et argument, ifølge Press Association-journalisten Jamie Gardner.