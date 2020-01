Når Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale returnerer til Stortinget, blir det endringer i mannskapet til Fremskrittspartiet.

Kildene understreker at det fortsatt jobbes med kabalen mandag kveld. Alle verv er ikke endelig fordelt. Det kan dermed fortsatt gjøres endringer i hvem som får hvilke posisjoner i Fremskrittspartiet stortingsgruppe.

Det er valgkomiteen som innstiller, men i realiteten er det partiledelsen som former laget før det blir avgjort i stortingsgruppa.

Vurderingene rundt posisjonene er slik mandag ettermiddag, ifølge TV 2s kilder:

Siv Jensen blir parlamentarisk leder og tar plass i utenrikskomiteen, ifølge TV 2s kilder.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug blir finanspolitisk talsperson. Det betyr at hun skal forhandle budsjett med regjeringspartiene, og at Sivert Bjørnstad som har dette vervet i dag får en ny rolle i gruppen. Med seg i finansfraksjonen får Listhaug etter det TV 2 erfarer nåværende parlamentarisk leder Hans Andreas Limi, som er godt likt i de borgerlige regjeringspartiene.

Jon Georg Dale, som gikk av som samferdelsminister, går etter alt å dømme inn i energi- og miljøkomiteen. Komiteens arbeidsområder er olje, energi, vassdrag og miljøvern. Kilder påpeker at Frp må ha en sterk talsperson i komiteen når saker som iskanten er i vente og at partiet også skal markere seg som et tydelig alternativ til Høyre i oljepolitikken. Dette blir dessuten ansett som et viktig område for partiet på markere seg på både på vestlandet og i Nord-Norge.

Jon Helgheim får etter det TV 2 erfarer fortsette som innvandringspolitisk talsperson. trolig fortetter også Erlend Wiborg som leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, mens det ligger an til at Roy Steffensen får fortsette som leder av utdanningskomitéen.