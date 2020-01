Det norske Amcar-miljøet reagerer sterkt etter at det ble kjent at det ikke blir veteranbilutstilling i Frognerparken 4. juli i år.

I rundt 20 år har amerikanske biler vært en del av markeringen av den amerikanske uavhengighetsdagen her.

Men i år er ikke bilene ønsket. Det har Amcar Norge fått beskjed om fra Bymiljøetaten i Oslo.

– Vi mener dette er ren symbolpolitikk fra Bymiljøetatens side, sier Henning Kjensli som er markedansvarlig i Amcar Norge.

Ingen negative tilbakemeldinger

Han legger til:

– Bilen er en viktig del av amerikansk kultur og amcar står svært sterkt i Norge. Derfor mener vi dette er en svært naturlig del av et slikt arrangement. På alle årene vi har vært med, har vi heller ikke fått en eneste negativ tilbakemelding. Vi har vært svært forsiktige for å ikke gjøre noen skade på parken. Bilene har stått utstilt og har skapt både glede og engasjement hos alle de som har tatt turen innom, sier Kjensli.

Fra Amcars side blir det anført at de mener det er en ærlig, politisk sak å være mot privatbilisme i Oslo. Men de vil ikke godta at hensynet til slitasje av parken skal være relevant her.

4. juli feires med en rekke aktiviteter i Frognerparken i Oslo. Men ikke lenger med amcars... Foto: Kjetil Nygaard.

Kan ikke la et slikt angrep bli stående

– Nei, det arrangeres jo rockekonserter med store scener og tusenvis av publikum her. Hva slags slitasje må ikke det gi? Vi i Amcar kan ikke la et slikt angrep på norsk bilhobby bli stående. Vi kommer derfor til å følge opp dette med Oslo kommune og vårt politiske nettverk, sier Kjensli.

Broom har kontaktet Bymiljøetaten i Oslo, men ikke lykkes med å få en kommentar fra dem.

– Vi i Amcar kan ikke la et slikt angrep på norsk bilhobby bli stående, sier Henning Kjensli som er markedansvarlig i Amcar Norge.Foto: Kjetil Nygaard.

Kommer for å slippe biltrafikk

Men til Dagsavisen sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien dette:

– Avslaget fra Oslo kommune handler om at det er veldig uheldig å tillate et stort antall biler inn i en fredet park. Vi er veldig restriktive med utleie av Frognerparken. Dette en fredet, grønn park som er sårbar, og vi må begrense slitasjen i parken. Et biltreff akkurat her er ikke tilrådelig.

– Dette er også en grønn lunge i Oslo, og barnefamilier, turister og byfolk kommer hit for å slippe nettopp biltrafikk, noe vi også tar med i vurderingen. Vi er i dialog med ACCN som står for arrangementet i Frognerparken. De får fortsatt lov til å ha arrangement som innebærer både boder og aktiviteter, men biltrafikk må foregå et annet sted, sier Kongsteien.

