Torine Michelle Bjåland (20) kom til semifinalen i Idol i 2016. Da hun røk ut sa hun: «Det er ikke siste gang dere hører fra meg».

Det hadde hun helt rett i. For tidligere Idol-dommer og Alan Walkers manager, Gunnar Greve Pettersen (37), tok kontakt og inviterte Arendals-jenta til studio for å spille inn en låt med Alan Walker.

– Der spilte vi inn sangen «Play» som ingen hadde særlig troen på, forteller Torine til God kveld Norge.

Ukjent

Tvert i mot. For i skrivende stund har sangen over 51 millioner avspillinger på musikktjenesten Spotify.

Tross en mega-hit, er det få som vet hvem Torine Michelle er, for hun har ikke navnet sitt på låten.

– På denne låten visste vi at det skulle bli sånn, for det skulle være en produsent-greie. Det er en remix av Mangoo hvor Tungevaag, K-391 og Alan Walker er produsenter. Jeg bare synger, sier en lattermild Torine Michelle.

– Det er litt rart at jeg kan sitte ved siden av noen på bussen som hører på låten, men de vet ikke at det jeg er som synger, fortsetter hun.

Turné

I høst har Torine reist land og strand på turné med Alan Walker.

– Jeg er veldig heldig og setter utrolig stor pris på å få være med. Det er en kjempegod erfaring, og jeg kommer til å huske dette resten av livet, sier den ydmyke artisten.

Alan Walker har 7,5 millioner følgere på Instagram og over 32 millioner abonnenter på Youtube. Dermed er han en av landets største stjerner.

– Han er like populær som Justin Bieber enkelte steder, spesielt i Kina. Jeg tenker ikke over at han er så stor når jeg er sammen med han, fordi han oppfører seg helt normalt. Og så er han så ydmyk og snill, sier Arendals-jenta.

Ikke rik

Man skulle kanskje tro at en turnè med Alan Walker gir mynt i kassen, men slik er det ikke.

– Det er lett å tenke at denne bransjen er veldig lukrativ og glamorøs, men det er den ikke. Det blir verdt det, og det er verdt det. Jeg er veldig heldig som får lov til å være med på denne store turneen, selv om jeg ikke får gitt ut så mye musikk selv, sier hun.

Men nå har artisten sluppet singelen «Make U Cry» som handler om å få noen til å gråte.

– Jeg snakker for en venn. Kanskje det er noen som har såret deg og du har lyst til å ta hevn på. Det er det handler låten om, sier Torine Michelle Bjåland, som fredag kveld skal opptre på Vixen Blog Awards.