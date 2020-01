Mandag forrige uke orienterte Frp-leder Siv Jensen om at partiet gikk ut av regjering.

Da regjeringen besluttet å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk IS-siktet kvinne fra Syria, ble det dråpen som fikk begeret til å renne over Frp.

– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, uttalte Jensen.

Kjøpte bil

Frps avgjørelse førte til en rekke endringer i regjeringskabalen, der blant annet alle de syv Frp-statsrådene takket for seg. En av dem var Siv Jensen, som forlot stillingen som finansminister etter syv år.

Og når man ikke lenger sitter i regjering, mister man også privilegiet med regjeringens biltjeneste. Siv Jensen har derfor gått til innkjøp av ny bil.

– Jeg synes det var veldig deilig å kjøre egen bil igjen. Jeg har ikke gjort det altfor mye de siste årene, men jeg gjorde det for eksempel på TV sammen med TV 2 i valgkampen. Så jeg har ikke glemt ferdighetene mine, forsikrer Frp-lederen overfor TV 2.

Jensen stilte opp på et bilde på Facebook-siden til Volkswagen Møller Bil Ryen i anledning bilkjøpet, med understreker at det ikke er snakk om noen reklame.

– Det er ikke reklame for dette firmaet. Jeg har vært der og kjøpt bilen min, og jeg er veldig glad for at jeg har fått meg en bil, sier Jensen.

– Passer meg

Den tidligere finansministeren sier det viktigste for henne er å ha en bilpolitikk i Norge som tar hensyn til at folk har ulike behov.

– Jeg bor i en storby, men folk som har mye lengre kjøreavstander enn meg har andre behov, sier Jensen, som mener man ikke bare kan være opptatt av elbilpolitikken.

– Man må også være opptatt av at folk som må pendle langt og har store kjøreavstander ikke blir flådd ved at avgiftene går opp. Vi har jobbet for å redusere avgiftene og kostnadene for bilistene, la oss bare håpe at det fortsetter.

– Du satser på elbil?

– Ja, for det passer mitt behov. Så er det sånn at jeg ikke har noe behov for å legge igjen mer penger i statskassa enn nødvendig i bilavgifter. Men jeg er også opptatt av at alle andre som har andre behov ikke skal oppleve det som urettferdig.