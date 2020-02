Nybilmarkedet har aldri vært mer uoversiktlig enn det er akkurat nå. Elbiler er for alvor på full fart inn – og vil for første gang stå for over halvparten av det totale nybilsalget i 2020.

At endringene skjer så fort, gir igjen usikkerhet rundt restverdi, når bilen skal inn i bruktmarkedet. Mange er redde for et stort verditap – og leter etter måter å unngå dette på.

Et alternativ er å velge en leasingavtale, i stedet for å kjøpe.

Leasing er en form for langtidsleie, der man normalt inngår en 3-årsavtale. Her betaler man et etableringsgebyr og en fast månedssum. Sistnevnte inkluderer normalt alt vedlikehold og vinterdekk. Når perioden er over, leveres bilen tilbake.

Dette må du huske på om du skal lease

Norges mest solgte

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, har sett litt nærmere på leasing kontra kjøp av Norges mest solgte bil: Tesla Model 3.

I God Morgen, Norge på TV 2 forteller hvor mye det koster per måned i forhold til hverandre – og fordeler og ulemper med de to måtene å skaffe seg nybil på. Særlig én ting er det viktig å være oppmerksom på, om du skal lease ...

