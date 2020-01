Peter Madsen (49) ryster publikum i sjokk-intervju

For snart to år siden ble Peter Madsen (49) dømt til livstid i fengsel etter å ha drept og partert journalisten Kim Wall (30).

I 2016, altså ett år før drapet, begynte den australske filmskaperen Emma Sullivan å jobbe med en dokumentar om oppfinneren.

Filmingen pågikk også etter at Kim Wall ble meldt savnet, og Peter Madsen hevdet at han hadde satt henne i land. Det ble også filmet under rettssaken.

Under filmfestivalen Sundance Film Festival i Utah i helga, hadde dokumentaren «Into the Deep» premiere.

Madsens uttalelser i dokumentaren skapte ifølge den danske filmanmelderen Niels Jakob Kyhl Jørgensen sjokkbølger blant publikum.

BAK SPERRINGER: UC3 Nautilus etter å ha blitt hevet opp fra vannet og gjennomsøkt av politiet. Foto: Stella Pictures

Lurer på om han er seriemorder

Kyhl Jørgensen, som har anmeldt filmen for Filmmagasinet Ekko, var den eneste danske journalisten som så visningen av filmen.

Han mener at Madsens uttalelser i dokumentaren setter drapssaken i et nytt lys.

Vulture skriver at Madsen, som nylig giftet seg, mot slutten av dokumentaren sier at han lurer på om han er en seriemorder.

– Det er en mulighet for at du egentlig har kommet borti et menneskelig rovdyr, sier han.

Intervjuet fant sted bare timer før Madsen og Kim Wall dro ut på havet.

«Den gang en meningsløs uttalelse, nå en kjølig tilståelse,» kommenterer Vultures filmanmelder.

Sullivan filmet at Madsen tok med seg en tresag i ubåten.

– Hvorfor skulle man trenge en tresag i en ubåt laget av stål, spør en av hans medhjelpere i dokumentarfilmen.

Så på uoppklarte drap

Madsens uttalelser i dokumentarfilmen ble brukt som bevismateriale i rettssaken mot ham, og Emma Sullivan måtte også vitne i saken.

Siden han ble dømt til livstid i fengsel, er det blitt spekulert i om han er nettopp en seriemorder.

Etter at Kim Walls torso ble funnet, så dansk politi på om Madsen kunne kobles til flere uoppklarte drap, deriblant parteringsdrapet på den japanske studenten Kazuko Toyonaga i 1986.

HJEMMELAGET: Innsiden av UCS3 Nautilus, som Peter Madsen og frivillige bygget. Foto: Privat

Madsen befant seg angivelig i området hvor hun ble funnet, Islands Brygge i København. Den gang var han 15 år gammel.

Sjeldent sterkt inntrykk

Kyhl Jørgensen sier til P1 Morgen at han ikke kan huske å ha sett en film på Sundance som har gjort så sterkt inntrykk på ham.

– Du kommer ut og føler deg utblåst og involvert i en tragedie på en måte som er svært grenseoverskridende. Det var en stor opplevelse, men ikke nødvendigvis en opplevelse du har lyst til å oppsøke, sier han.