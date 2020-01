For om lag fire år siden dro Sophie Elise Isachsen til Istanbul i Tyrkia for å operere rumpa større.

Isachsen har den siste tiden uttrykt misnøye etter inngrepet, og har gått hardt ut mot klinikken hun benyttet seg av.

Tidlig i desember avslørte 25-åringe at hun hadde operert ut de tyrkiske implantatene på en klinikk i Los Angeles.

Etter operasjonen konstaterte den amerikanske kirurgen at Isachsen hadde gått rundt med implantater beregnet på bryster i rumpa.

Viser alt før og etter

I tirsdagens utgave av Sophie Elises verden, følger TV-kameraene 25-åringen inn på operasjonsstuen i Los Angeles.

Se klipp fra episoden i videovinduet øverst i saken.

Til TV 2 forteller Isachsen at kroppen føles bedre nå sammenlignet med før besøket til den amerikanske plastiske kirurgen. Hun innrømmer imidlertid at en operasjon – uansett årsak – ikke er noe å kimse av.

– Det er dritvondt og deprimerende å operere, for man blir jo helt ute av seg. Det er bare å ta tiden til hjelp – og i tillegg ga det jo mange morsomme scener til serien, sier Isachsen.

– En nøytral fremstilling

Hun forteller videre at hun ikke ble overrasket da den Los Angeles-baserte kirurgen ga beskjed om at hun har hatt brystimplantater i rumpa i fire år.

– Jeg ble egentlig ikke sjokkert. Det var på en måte forventet etter konsultasjonen med kirurgen aller første gang. «That's what you get» når du sier ja til en billig operasjon.

Isachsen forklarer at det har vært viktig for henne å være objektiv i fremstillingen på TV.

– Jeg er glad vi viser hvordan det faktisk er, og verken romantiserer det eller nødvendigvis svartmaler det. Det er en så nøytral fremstilling av situasjonen som mulig, hevder hun.

Nekter svare på rumpespørsmål

På spørsmål om hun kun fjernet de gamle implantatene, eller la inn nye, unngår hun å svare. Isachsen velger å henvise til et innlegg hun skrev 17. desember 2019:

«Folk kan gjerne på spekulere frem og tilbake i nøyaktige detaljer på hva som har blitt gjort og hvordan kroppen min ser ut og hva som er forandret og så videre. Jeg kommer ikke til å dele noe av det. Jeg har vært åpen om at jeg har operert, men hva som ble utført etter det er noe jeg faktisk velger å beholde retten til å holde privat. Men har jeg valgt å gå for det som ville gi best mulig resultat? Ja.»

I samme blogginnlegg presiserer 25-åringen at hun verken har flyttet fett eller tatt BBL (Brazilian Butt Lift).