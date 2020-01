Sendingen starter 19:55, og kan sees både på TV 2 Sumo Fri og TV 2 Sport 2.

I kveld klokken 20:00 braker Telialigaen løs med første runde i Counter-Strike. Regjerende ligamester Apeks møter en ny lagoppstilling hos Riddle Esports, og for mange er førstnevnte solide favoritter før kampen.

Telialigaen er den dominerende nasjonale aktøren innenfor e-sportmiljøet. Ligaen ivaretar bredden og eliten, og er organisert i seks divisjoner i fem forskjellige grener (spilltitler).

Leon Andor Karlsen, hovedkommentator for Telialigaen, mener Riddle Esports kan overraske mange under ny ledelse. Den tidligere Nordavind DNB profilen Morten «zEVES» Vollan har signert korttidskontrakt for Riddle, og Karlsen mener de er avhengige av at Vollan har vedlikeholdt ferdighetene sine.

– Spent

– Jeg er kjempespent på å se hva han kan få ut av de andre spillerne i laget sitt, men så spørs det også hvor mye han har opprettholdt egne ferdigheter, sier Karlsen til Gamer.no

– Skal Riddle ta et map er de avhengige av at lederen deres stepper opp, og han får en gyllen mulighet til å se hvordan han og hans spillere ligger an når de møter favorittene allerede i første runde.

Karlsen og ekspertkommentator Tommy Monsen tror Apeks tar seieren 2-0, men tror kampen blir jevn.

Ikke optimal oppkjøring

Morten «zEVES» Vollan har ingen store forventninger til kveldens oppgjør.

– Vi har helt klart ikke fått den mest optimale oppkjøringen til sesongstarten siden vi nylig startet å spille sammen, så jeg vil ikke si vi føler oss godt rustet, sier Vollan til Gamer.no

Ekspertkommentator Tommy Monsen tror Riddle undervurderer oppkjøringen sin.

– Riddle har fått to, tre solide uker med trening - og befinner seg i en slags «honeymoon»-periode. Dette kan absolutt være positivt for Riddle, mener Tommy Monsen.

Kristian «akEz» Kornbakk, lagleder i Apeks, sier til Gamer.no at han også tror Riddle har et godt utgangspunkt før kampen.

– Lag som er nydannet kan komme inn i en «honeymoon»-fase som gir dem flyt i starten.