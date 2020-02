Nesten helt innerst i Sognefjorden, inneklemt mellom bratte fjell på alle kanter, finner vi den vesle bygda Lærdal.

Vanligvis et ganske stille og rolig sted, med tilgang til mye vakker natur.

Men noen ganger i året, brytes stillheten ganske brutalt. Da ljomer det av ufiltrert motorlyd gjennom dalen. Og når det skjer, er sjansene ganske store for at Johannes Einemo (36) har noe med det å gjøre.

Han er altså en langt over snittet bilentusiast. Det smitter over på driften av hotellet hans, Lærdalsøren Hotel. Et hotell plassert i Gamlegata, midt i en Norges best bevarte trehusbebyggelser fra 1700-1800-tallet.

Stort sett hver helg gjennom våren og høsten er det ulike biltreff her.

I år kommer et helt nytt arrangement på kalenderen: Lærdal Revival.

– Som navnet indikerer, ønsker vi å skape et arrangement med klassiske biler og motorsykler. Lærdal Revival er et samarbeid mellom Lærdalsøren Hotel og Driveclub. Med Lærdal som utgangspunkt, skal deltakerne få anledning til å nyte kjøreturer i spektakulære omgivelser. Vi håper å samle rundt 100 biler – og vi sier ikke nei til de som ikke har gamle biler, heller, sier Einemo.

Johannes Einemo utenfor hotellet – med sin nyervervelse: En svært omhyggelig bygget Ford GT replica.

Har selv ekstreme biler

Arrangementet går over helga 5.-7. juni. Entusiastbiler er velkommen – både originale og ombygde prosjekter. Flere overnattingssteder i bygda samarbeider, slik at det skal bli sengeplass til alle.

Hotellet selv setter standarden. I låven står nemlig en Ford GT, Ferrari Testarossa, Lotus Elise og en Lamborghini Diablo. En helt spesiell 1981-modell Porsche 911 Turbo er også på trappene.

Disse fantastiske bilene alene, kan være grunn god nok til å ta turen.

Johannes i sin Lamborghini Diablo. De finnes det ikke mange av på norske veier ...

Flotte veier

I forbindelse med Lærdal Revival vil Trine Kanter Zerwekh fra Statens vegvesen være på plass. Hun er sjef for profileringen av nasjonale turistveier, og skal fortelle om de 18 turistveiene vi har i Norge, fra sør til helt nord i landet.

– Det er verdt å få med seg, for her kan man virkelig få gode tips til hvor man kan ta med seg bilen på flotte turer. For mange er det hyggelig å komme seg bort fra de mest trafikkerte motorveiene, påpeker Einemo.

Tre ruter

Og i området rundt Lærdal er det lite motorvei – og desto mer nasjonale turistveier.

– Vi har lagt opp til at deltakerne kan velge mellom tre ulike ruter, avhengig av hvilke turistveier og områder de vil få med seg.

De som ønsker det, kan også få en guiding i Gamlegata, med en lokal historiker.

Porsche digger Lærdal

Arrangementet er altså det siste framstøtet, av mange. For det er stor bilaktivitet på Lærdalsøren hotell gjennom hele sommeren.

– Jeg teller ned dagene til sesongen starter. For en som elsker biler, er det utrolig artig å få så mange flotte kjøretøy hit. Det nye arrangementet vårt har jeg veldig tro på. Ekstra moro er det selvsagt om folk tar den helt ut, og finner tidsriktige klær, også. Vi skal ha en konkurranse, der vi får kårer beste deltaker, og da vil nettopp slike detaljer veie tungt, understreker Einemo.

Ingen kan si noe på hans egen innlevelse, i alle fall. Kjøredressen og hjelmen han har skaffet seg til Ford GT-en er tidsriktig. Dessuten har han en parykk med hockeyhår ala 80-tallet som han gjerne plukker fram – og som forandrer han til bygdas egen Don Johnson ...

