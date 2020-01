– Jeg tror mange av oss sitter på en følelse av frihet, og det er bra. Samtidig ligger det masse hardt arbeid foran oss, sier Frp-leder Siv Jensen på vei inn i partiets strategiseminar mandag.

Etter at Frp forrige mandag annonserte at de gikk ut av regjering, sier Jensen at seminaret har fått et litt annet innhold.

Partiet ser frem til å utarbeide strategiplaner og jobbe med politikkutvikling fra utenfor regjeringen.

– Så er det opp til regjeringen om de inviterer til konstruktive løsninger om det som legges frem, eller om de lener seg mot venstre, sier Jensen.

– Er du innstilt på å overta som parlamentarisk leder?

– Jeg tenker at stortingsgruppa skal få lov til å konstituere seg i morgen, men det er ikke helt unaturlig, sier Jensen.

Etter det TV 2 erfarer er det avgjort at Jensen blir Frps parlamentariske leder.

Partiets stortingsgruppe møtes tirsdag morgen for å konstituere seg. Der vil gruppens valgkomité legge frem fordelingen av nye roller.