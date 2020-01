Flyet styrtet i Deh Yak-distriktet i Ghazni-provinsen i 13-tiden lokal tid.

Flere medier har skrevet at det er 83 personer om bord på flyet, men dette er ikke bekreftet.

– Flyet står i brann, og landsbyboere forsøker å slukke flammene. Vi vet ennå ikke om det er et militært fly eller et passasjerfly, sier Aref Noori, talsmann for guvernøren i Ghazni.

Flere medier har meldt at flyet tilhører det statlig eide flyselskapet Ariana Afghan Airlines, men ifølge BBC tilbakeviser selskapet dette.