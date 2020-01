Det blir to akuttsykehus på Helgeland, kunngjorde helseministeren i dag. Det ene skal ligge i Mo i Rana, det andre i Sandnessjøen og omegn. Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehuset. Dette er i tråd med Helse Nord sitt vedtak.

Det skal også være et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund og et spesialisthelsetilbud i Mosjøen. Dermed legges sykehuset i Mosjøen ned.

– Det er helseregionen sitt ansvar å sørge for forsvarlig organisering av tjenestene framover. Derfor er det naturlig for meg å legge stor vekt på vedtaket til styret i Helse Nord, sa Høie på pressekonferansen.

Høie sa at han har lagt vekt på både utredningene som er gjort, og de nasjonale føringene som ble lagt gjennom Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplanen.

– Der slo regjeringen fast at det er et mål at alle pasienter skal få trygge og gode tjenester, uavhengig av hvor de bor. Derfor skal vi opprettholde en desentralisert sykehusstruktur, sa Høie.

Varsler gjennomgang av vedtaket

Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap), er fornøyd med at det i framtiden skal fortsette å være et sykehus med full akuttberedskap i Rana, men er forundret over vedtaket om å ha ledelsen i Sandnessjøen.

– Jeg er overrasket over at statsråden konkluderer uten noen høringer med at hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen, og at ledelsen flyttes der. Vi kommer til å gå gjennom alle sider av dette vedtaket, sier Waage.

Til TV 2 sier Høie at han forstår ønsket til Waage om å ha ledelsen i Mo i Rana.

– Men det er sør for Korgfjellet det bor flest folk på Helgeland, selv om Rana er den største kommunen. Det er for å få den gode balansen mellom de to områdene, sier Høie.

– Et løft for kysten

Ordfører i Alstahaug kommune, Peter Talseth (Sp), er godt fornøyd med statsråden sin beslutning.



– Dette er absolutt et løft for kysten inn i fremtiden. Vi vil få en spesialisthelsetjeneste som er nære de som i dag har de mest krevende farvannene transportmessig, sier Talseth.

Ordføreren er klar på at hvis man skal klare å få ro rundt prosessen videre, må Helse Nord være tydelige i signalene de gir.

– Vi ser også at flytting av administrasjonen vil være nødvendig for å effektuere vedtaket, og strategisk ledelse må så snart som mulig komme i gang med konseptfasen, mener Talseth.

Sandnessjøen var førstevalget

Konflikten har stått mellom Mo i Rana og Sandnessjøen. Førstevalget til Helse Nord har vært at hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen, et mindre sykehus i Mo i Rana og et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Stort engasjement

Selv om det har vært bred enighet om at strukturen slik den er i dag ikke fungerer, har det hele veien vært mye diskusjon om hva som er den beste løsningen. Både politikere og fagfolk strides.Det har også vært arrangert underskriftskampanjer, konserter, fakkeltog, folkeaksjoner og Facebook-grupper. Også bunadsgeriljaen har engasjert seg da de frykter at fødetilbudet vil bli svekket.