Rullekake med syltetøy eller krem

Bunn

3 egg

75 g sukker

75 g hvetemel

1/2 ts bakepulver

Fyll til rullekake med syltetøy

6 ss bringebærsyltetøy

Fyll til rullekake med krem

3 dl kremfløte tilsatt 2 ss sukker

6 ss bringebærsyltetøy bær etter ønske

Bunn

Pisk egg og sukker til luftig eggedosis. Sikt mel og bakepulver og vend dette forsiktig inn i eggedosisen.

Stryk ut i en langpanne kledd med bakepapir. Pass på å få jevn tykkelse. Stek på 210 grader i 5-7 minutter. Avkjøl bunnen litt før du snur den og drar av papiret.

Rullekake med syltetøy:

Stryk utover syltetøy og rull sammen. Begynn øverst og rull mot deg. Pakk rullekaken inn i bakepapiret for at den skal holde seg sammenrullet.

Rullekake med krem:

Pisk 3 dl kremfløte tilsatt 2 ss sukker. Stryk på syltetøyet eller bruk bær og ha på et tynt lag pisket krem. Rull kaken sammen og legg den over på et fat. Stryk på resten av den piskede kremfløten utenpå kaken og pynt med bær.

Rullekake med smørkrem:

Bunn

3 egg

75 g sukker

1 ts bakepulver

15 g kakao

60 g hvetemel

Krem

100 g vann

100 g sukker

1 eggeplomme

1 egg

150 g smør

1/2 vaniljestang eller 2 ts vaniljesukker

Lag sukkerbrød

Pisk egg og sukker til luftig eggedosis. Sikt mel, kakao og bakepulver og vend det forsiktig inn i eggedosisen. Stryk ut på en bakeplate kledd med bakepapir. Pass på å få jevn tykkelse. Stek på 210 grader i ca. 5–7 minutter. La den avkjøle. Snu bunnen og fjern papiret.

Lag krem

Kok sukker og vann til en litt tykk sirup på 117-120 grader (kuleprøven). Det tar rundt 5 minutter. Egg og eggeplomme piskes luftig. Sukkerlaken tilsettes i en stråle mens du pisker. Fortsett å piske til det har romtemperatur. Ha i romtemperert smør. Tilsett vaniljesmak. Avkjøl bunnen helt før du smører på kremen. Rull kaken sammen.