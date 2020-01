Politiet fikk melding om ulykken søndag klokken 16.47. Gutten ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige skader.

– Gutten var i trampolineparken, og landet feil. Han skal ha fått en alvorlig nakkeskade, opplyser pressevakt Sølvi Vetaas ved Bergen Nord politistasjon til TV 2.

Ulykken skjedde i trampolineparken FlipZone. Daglig leder Jan Fredrik Hamre sier til TV 2 at både administrasjonen og de ansatte er sterkt berørt av ulykken.

– Våre tanker går til gutten og hans familie. Sikkerheten for våre gjester er det viktigste for oss, og vi sjekker daglig utstyret vårt, sier Hamre.



Han sier at FlipZone samarbeider med politiet, slik at de sammen med dem kan se om det finnes ting som kan gjøres for å redusere risikoen for at slike ulykker skjer igjen.

Saken oppdateres.