Det bekrefter både Inter og Tottenham på Twitter.

Dermed er en langtekkelig overgangssaga over.

Samtidig bekrefter Tottenham at de har gjort lånet til Giovani Lo Celso fra Real Betis permanent. Han har signert med klubben til 2025.

Den britiske avisen The Telegraph hevder at Tottenham får om lag 200 millioner kroner for playmakeren som bare hadde et halvt år igjen av kontrakten. Dansken har skrevet under kontrakt til 2024.

Det har vært klart over lengre tid at 27-åringen ikke ønsket å forlenge med London-klubben.

Kontraktssituasjonen har resultert i at dansken ikke har vært bankers i startelleveren. I tillegg har prestasjonene på banen uteblitt, og han er til dels blitt pepet på av egne fans.

– Jeg er litt forundret over at han går nå. Jeg var sikker på at de skulle holde på ham til sommeren, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Har ikke noe han skal skjemmes av

Han mener likevel at det er like greit å få saken avsluttet.

– Det har nok vært ganske tøft å stå i den greien. Han er til dels blitt pepet på av fansen, og det har ikke vært så enkelt, tror jeg. Dette er en bra løsning for Tottenham, som får et par 100 millioner kroner. Det er en bra løsning for Eriksen som kommer seg vekk fra noe uholdbart, og det er en bra løsning for Inter som får en god fotballspiller, mener Thorstvedt.

– Hva synes du om oppførselen hans?

– Han har ikke noe han skal skjemmes av. Spillere har rett til å sitte ut kontraktene, og har rett til å styre sine egne karrierer, slår den tidligere Spurs-målvakten fast.

Eriksen spilte 305 kamper for Tottenham. Han scoret 69 mål og la opp til 89, og ble ansett som den kreative kraften i laget.

Merkelig behandling

Thorstvedt undres over London-klubbens behandling av playmakeren denne sesongen. Istedenfor å bli satt helt ut i kulden, har dansken ofte fått en jokerrolle der han er blitt byttet inn når Tottenham har trengt et mål.

– Det har vært en litt merkelig «halvveisgreie» – som var der under Pochettino, og som Mourinho har arvet litt. Når ting roer seg, håper jeg Tottenham-fansen husker ham som en aldeles strålende fotballspiller, sier TV 2s fotballekspert.

Han tror ikke at overgangen kommer til å tvinge José Mourinho og Tottenham ut på markedet fire dager før det stenger.

– De har for eksempel Lo Celso som kan være noe av det samme. At det nå er et gapende hull i Tottenham-laget, det føler jeg ikke.