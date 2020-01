Mens dødsfallene stiger ytterligere i Kina, innfører norske helsemyndigheter tiltak.

– På grunn av at situasjonen rundt coronaviruset er noe uavklart innfører vi, som en ekstra sikkerhet, 14 dagers karantene for blodgivere som har vært på en internasjonal flyplass, skriver Blodbanken i en pressemelding mandag formiddag.

Mandag morgen sendte blodbanken ut en SMS til blodgivere som har time i løpet av de neste to ukene, melder NRK.

I SMS-en informerer de om den nye ekstrakarantenen, som de setter i sammenheng med utbruddet av det kinesiske lungeviruset, ifølge kanalen.

Ekspert: Har trolig smittet 25.000

Smitten er bekreftet i Australia, Malaysia, Nepal, Vietnam, Singapore, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Frankrike, Canada og USA i tillegg til Kina.

Antall bekreftede smittetilfeller av coronaviruset har ifølge CNN passert 2800 i Kina, opplyser landets helsemyndigheter. Kinesiske myndigheter strever med å få kontroll over utbruddet, som hittil har krevd minst 80 menneskeliv.

Det reelle tallet på antall smittede av coronaviruset er trolig i nærheten av 25.000, mot de 2744 bekreftede tilfellene, ifølge beregninger gjort i Hongkong.

Reisende sjekkes på grensen mellom Nepal og India. Foto: Diptendu Dutta/AFP/NTB scanpix

Gabriel Leung, som leder Li Ka Shing-fakultetet for medisin ved Universitetet i Hongkong, opplyste på en pressekonferanse mandag at deres forskning tyder på at rundt 44.000 personer er i inkubasjonsstadiet for sykdommen.

Leung, som brukes som smittevernekspert av myndighetene i Hongkong, sier at hans forskerteam regner med at antall smittede vil dobles hver sjette dag hvis man ser bort fra tiltak som myndighetene setter inn.

Kontrolltiltak i flere land

I Sverige er to personer med luftveisplager i Malmø testet for coronavirus. Svaret på testene vil komme mandag, skriver Sydsvenskan.

Blodbanken opplyser at karantenen inntil videre ikke gjelder for innenlandsreiser selv om man har vært innom Gardermoen.

– Risikoen for at man skal være smittet om man ikke har vært utsatt for en spesiell risikosituasjon er fortsatt forsvinnende liten, påpeker Blodbanken og viser til at pasienter som får blod er ofte veldig sårbare og inkluderer kreftpasienter, fødende, små barn og hardt skadde pasienter.

Flere land og flyplasser har ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) innført kontrolltiltak for å hindre smitte. I det oppdaterte reiserådet fra FHI heter det at det er uklart hvor lett sykdommen smitter.

– Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon samt nyheter, da situasjonen raskt endrer seg, opplyser FHI. (TV 2/NTB)