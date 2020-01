Honda har noen tunge år bak seg i det norske markedet. De har havnet i skyggen av merkene med elbiler og ladbare hybrider, samtidig som det har vært temmelig stille rundt bilene de faktisk har hatt å selge.

Nå skal det skje noe med det. Honda gjør seg nemlig klare til å lansere elbil, de også. Honda e er navnet på den lille tassen som er først ute i elbilsatsingen til japanerne.

Her har vi en bil som skiller seg ut på flere måter. Det starter med designet som er mildt sagt særpreget. Rekkevidden skiller seg også fra mange av konkurrentene, samtidig som prisen er gunstig.

Med andre ord: Dette er en bil man neppe er likegyldig til.

Vi har sendt redaksjonens yngste avgårde med fly noen timer i sydlig retning, nærmere bestemt til Valencia, Spania. Nå skal vi finne ut hva som er hans førsteinntrykk av den nye Hondaen.

Viser tommel opp

Ring, ring

– Hei, Knut! Du, denne bilen overrasker meg. Selv om designet er en smule sært, syns jeg den ser kul ut i virkeligheten. Man blir rett og slett glad av å se den i trafikken. Det er også tydelig at den begeistrer de rundt oss. Halve Valencia viser tommel opp. Jeg har aldri opplevd så mye oppmerksomhet i en såpass billig bil, forteller Mats.

Han fortsetter:

– Å åpne døra og sette seg inn er som å gå tilbake i tid. Det er høy retrofaktor, samtidig som ting er topp moderne, med skjermer over hele bredden foran. Du kan faktisk koble til Playstation her og sitte og spille, når du ikke kjører da. Slik sett er bilen en liten underholdningsmaskin.

– Designerne har fått leke seg, både utenpå og inni. De har hatt som ambisjon å skape et nytt bilikon, naturligvis sterkt inspirert av klassikeren Civic fra 70-tallet. Dette er også en av få biler hvor den ferdige produksjonsmodellen faktisk er temmelig lik konseptutgaven. Tøft gjort av Honda å gjøre det på denne måten, synes jeg.

Salget har falt i Norge, kan denne snu det?

Wow! Det er førsteinntrykket når vi setter oss inn her. Her har Honda våget å dra på skikkelig.

700 biler i Norge i år

Etter avdukingen av prototypen skal over 40.000 kunder ha meldt sin interesse for Honda e. Også her hjemme er interessen god. Det kan også Honda trenge.

I løpet av 2020 er målet å levere rundt 700 biler, hvor de første overleveringene er i starten av mai. Bilen er dessuten først ut i en elektrisk storoffensiv fra Honda. Innen 2025 er målet at samtlige biler på det europeiske markedet skal ha en form for elektrifisering.

– Bilen kjører bra også. Den er først og fremst komfortabel, men med et sportslig tilsnitt. Den har direkte og fin styring. Bakhjulsdrift, lavt tyngdepunkt og perfekt vektbalanse på 50/50 foran og bak blir naturligvis ikke feil. Jeg vil si at den er like morsom å kjøre som å se på. Det er ikke noen dårlig attest!

Smart Honda: Du tror det nesten ikke før du får se det

Kompakte mål preger Honda e, men plassen innvendig er slett ikke verst.

222 kilometer rekkevidde

– Men på rekkevidde er den ikke noen vinner?

– Nei, Honda har tatt et valg her og det er å ikke dytte inn mest mulig batterier. Batteripakken er temmelig beskjeden, 35,5 kWt. Det gir en rekkevidde på 222 kilometer, etter den nye og strengere WTLP-målemetoden. Det er ikke kjempemye, men så ser Honda på dette som en utpreget urban bil, ikke noe for dem som kjører Trondheim-Oslo to ganger i uka.

– Den kommer forresten i to utgaver på ytelse: 136 og 154 hestekrefter. Du kan lade fra 0-80 prosent på 30 minutter. Det er naturligvis viktig når batteripakken er såpass liten.

Særpreget er så absolutt til stede i hekken også, denne bilen kommer til å bli lagt merke til på norske veier.

Har en prisfordel

– Det er vel resten av bilen også?

– Ja, dette er en liten bil. Den er bare 3,89 meter lang. Det gjør at den plasserer seg litt mellom klassene. Plassen er forresten imponerende god inni, bortsett fra bagasjerommet. Her har de tydeligvis prioritert mennesker, fremfor bagasje, sier Mats.

– En konkurrent som VW e-up! måler 3,60 meter, mens BMW i3 er nøyaktig fire meter. i3 er også en åpenbar konkurrent til Honda e. Begge er svært særpregede biler, med mange spesielle løsninger. i3 er som kjent en kjempesuksess i Norge. Her kan den nok få en litt skummel konkurrent, fra Honda. Elektrisk Mini hører naturligvis også med her. Disse bilene er virkelig med på å bredde elbilmarkedet.

Startprisen på Honda e er for øvrig på 253.000 kroner i Norge. Med det har den en prisfordel, både mot i3 og Mini. BMW-en starter på 309.000 kroner, mens Mini Cooper SE begynner på 269.000 kroner.

Vi kommer tilbake med test på Honda e når Mats er tilbake i Norge igjen.

Honda regner med å selge minst 700 av sin første elbil i Norge i år.

Se video av Honda e under: