Lørdag kveld skulle datteren til Belinda Nistad (40) på Barkåker i Tønsberg feire 17-årsdagen sin med venninnene sine.

Nistad forlot leiligheten og reiste til et vennepar, slik at 17-åringen kunne få feire i fred.

Midt under bursdagsbarnets middag, smalt det kraftig i stueruta.

Noen hadde kastet en stor stein rett mot jentene.

– Rundt klokka 19 dundret en stor stein inn i ruta like ved siden av jentene. Hadde vi ikke hatt dobbelt glass, og steinen hadde dundret gjennom ruta, hadde dette endt skikkelig ille, sier Nistad til TV 2.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

Avlyste feiringen

Tenåringene ble såpass redde etter hendelsen, at bursdagsfeiringen ble avlyst.

– Det ble en kort feiring på dem, og hele lørdagskvelden ble avbrutt med politi og huseier, sier Nistad.

Hun sier at hun ikke aner hvem som kan ha kastet steinen.

– Jeg antar at dette er barnestreker. Jeg håper i hvert fall at det bare var en barnestrek som gikk galt. At noen var uheldige. Ikke vet jeg hvordan de fikk til å kaste steinen over den to meter lange hekken som er utenfor, sier Nistad.

ETTERLYSNING: Belinda Nistad ber om hjelp på Facebook-siden «Barkåkerfolket». Foto: Skjermdump

Etterlyser barn eller tenåring

Alenemoren har lagt ut et innlegg på Facebook-siden Barkåkerfolket, hvor hun etterlyser gjerningspersonen.

«Jeg antar at noen har et barn eller en tenåring, med bittelitt dårlig samvittighet i dag. Hvem gjør sånt? Utrolig kjipt da vi leier, og utrolig kjipt fordi jentene ble jo redde,» skriver hun.

Nistad sier at hun håper at noen tar kontakt og tar på seg ansvaret.

– Dette ser ikke spesielt pent ut nå, og det blir en utgift jeg egentlig ikke har råd til, sier hun.

Sør-Øst politidistrikt har ikke besvart TV 2s henvendelser.