Volvo er ikke spesielt tidlig ute med elbil når de kommer med sin XC40 Recharge mot slutten av året. Men den betyr startskuddet for en betydelig elektrisk satsning fra svenskene.

Flere elbiler er på gang. En av dem er en elektrisk utgave av den store SUV-en XC90. Ryktene om denne bilen har gått lenge. Nå har også toppsjef Håkan Samuelsson bekreftet at den blir en realitet.

Den elektriske versjonen kommer samtidig som XC90 lanseres i helt ny generasjon. Vi snakker sannsynligvis sent 2021, eller i 2022.

Skal bygges i USA

Dagens XC90 var første bil ut på Volvos nyutviklede storbilplattform, kalt SPA. Den var også den første nye modellen etter at Volvo ble solgt fra Ford, til kinesiske Geely.

Da SPA ble utviklet, var fokuset på elbiler mindre enn det er i dag. Derfor er ikke denne plattformen tilpasset rene elbiler. Men det blir SPA 2 naturligvis.

Nye XC90 skal for øvrig bygges ved Volvos nye fabrikk i South Carolina, USA. Det er ikke tilfeldig. USA er et sentralt marked for denne bilen, samtidig som XC90 også er en stor suksess i flere andre markeder.

Dagens XC90 er andre generasjon av Volvos store SUV. Den er også en stor salgssuksess.

Rekkevidde på 500 kilometer?

Dagens modell har dessuten vært en viktig imagebygger for Volvo. Den har bidratt til å løfte Volvo opp i premiumsegmentet, noe som har stor økonomisk betydning. Premium betyr blant annet at man kan ta bedre betalt for bilene. Det er ekstra viktig når man er en såpass liten bilprodusent som Volvo.

Det er ventet elektrisk rekkevidde på opp mot 500 kilometer i XC90 Recharge, som bilen etter alt å dømme vil hete. Vi regner også med at løsningen med syv seter og naturligvis 4x4 blir videreført.

Her blir XC40 Recharge avduket i Norge. Volvos første elbil kommer mot slutten av 2020.

Mer sporty søstermodell

Volvo skal også tilby bilen som ladbar hybrid, da sannsynligvis med adskillig lengre rekkevidde enn dagen modell har. Dessuten som mildhybrid. Men noen dieselutgave blir det ikke. Volvo har uttalt at de har utviklet sin siste dieselmotor og at diesel skal fases ut i modellutvalget deres.

Det er forresten også mye som tyder på at XC40 Recharge relativt kjapt vil få en mer sporty søstermodell. Her følger Volvo trenden med å lage coupe-aktig SUV, den har mange av konkurrentene stor suksess med. Drivlinjen blir sannsynligvis den samme, den største forskjellen blir designet. Den bilen kan være på markedet allerede i 2021.

I overgangen til elbiler er Volvos strategi å lage elektriske versjoner av biler som også har fossil drivlinje. De skal altså ikke ha rendyrkede elbiler.

Video: XC40 Recharge er Volvos første elbil