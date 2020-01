I mandagens episode av Love Island ble øyboerne helt satt ut da seerne bestemte at Oda Lindsetmo og Andreas Eikangers (26) opphold i villaen var over.

Seerne hadde stemt på sitt favorittpar i Love Island-appen, og Oda og Andreas fikk færrest stemmer.

– Kom ikke som noe sjokk

Men skjebneseremonien var ikke over. Programleder Morten Hegseth røpet at flere par sto i fare.

De to neste parene på listen, Caroline Berg-Thomassen (21) og Ådne Funderud (23) og Nathan «Nate» Kahungu (23) og Tammy Dias (29), var det de andre deltakerne som måtte bestemme skjebnen til.

Det endte med at Caroline og Ådne måtte pakke sakene.

– Det er ikke noe gøy å forlate villaen og fellesskapet, men jeg så den jo komme, sier Ådne før Caroline utfyller:

– Det kom ikke som noe sjokk at vi var blant parene med færrest stemmer. Da de sa at det var de andre i villaen som skulle stemme over hvilket par de ville ha videre, så var det ingen tvil om at vi skulle hjem, forteller hun.

– Kommer til å vinne

Ådne tror det er hans egen oppførsel som har ført til at det ble nettopp han som måtte reise denne gangen.

– Jeg har vært litt usikker der inne, og jeg fikk jo følelser for Oda, men merket det nok litt for sent. Hadde jeg merket det tidligere, så tror jeg det hadde vært oss to nå. Jeg er redd for det, innrømmer han.

Alle fire er enige om at villaen huser flere sterke par, men holder en knapp på hvert sitt.

VINNERKANDIDATER: Caroline og Ådne tror Nora og Johannes kan vinne Love Island. Foto: Alex Iversen / TV 2

Mens Oda og Andreas tror Mie Mack Cappelen (22) og Ali Esmael (28) er det paret som klarer seg best på utsiden, mener Caroline og Ådne at Johannes Klemp (27) og Nora Haukland (22) kan holde helt til målstreken.

– De kommer til å vinne, det er ikke tvil om det, konstaterer Ådne.

Tvetydig par

Ådne har imidlertid også lagt merke til noe han mener er et tvetydig par inne i villaen, nemlig Omid Rosander (24) og Iselin Nordøy (23).

SPENT PÅ FORTSETTELSEN: Ådne tror ikke at Iselin (t.v) og Omid kommer til å holde. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Jeg tror egentlig ikke at Omid og Iselin kommer til å holde, begynner han.

Caroline er imidlertid ikke helt enig i slutningen, og begrunner det med at Iselin har ytret at hun begynner å få følelser for kristiansanderen.

– Ja, men jeg tror ikke det er fra hennes side. Han oppfører seg på en måte når hun er til stede, men jeg ser at det er noe helt annet når hun ikke er der, avslutter Ådne.

Se på Love Island søndag til torsdag kl. 15.30 på TV 2 Sumo. Programmet sendes også på TV 2 Livsstil kl. 21.30 og på TV 2 kl. 22.45.