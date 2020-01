Basketballegenden Kobe Bryant (41) og hans datter Gianna (13) var blant de ni som omkom da Bryans private helikopter styrtet i Calabasas i Los Angeles County søndag.

Årsaken til ulykken er ikke fastslått, men det var tett tåke i området da ulykken skjedde.

– Det har vært en utrolig tung og merkelig dag, sier Patrick Fossum Strøm til TV 2.

Nordmannen jobber som film- og TV-produsent i Los Angeles, og er blant annet produsent for basketballpodkasten «All the smoke». Bryant var gjest i podkastepisoden som kom den 9. januar, og dette er et av de siste intervjuene den tidligere basketballstjernen gjorde før han døde.

– Jeg har møtt mange stjerner opp gjennom årene, men det var veldig spesielt å møte han. Han var så utrolig jordnær, forteller Patrick Fossum Strøm.

– Da han kom inn på settet, hilset han på alle og sørget for at han fikk øyekontakt med folk. Etter podkasten ville alle ta bilder, inkludert oss som laget podkasten. Han tok seg tid til både kameramenn og lydmenn. Han stod der helt til slutt og til alle hadde fått, fortsetter nordmannen som står bak Cultivate Entertainment, selskapet som lager podkasten.

Møtte Bryant på kontoret

Hele produksjonsteamet tok turen til kontoret til Bryant i nærheten av Anaheim i Orange County, sør for Los Angeles, for å spille inn podkast-episoden.

I AKSJON: Kobe Bryant blir intervjuet i podkast-episoden. Foto: Privat

Kobe Bryant la basketskoene på hylla i 2016, etter 20 år i Los Angeles-klubben Lakers. Bryant har imidlertid hatt mange prosjekter etter at basket-karrieren tok slutt.

– Han fortalte blant annet om at hadde startet sitt eget produksjonsselskap og at han ville produsere film og TV videre, sier Patrick Fossum Strøm.

Nordmannen forteller at basketlegenden virket oppriktig interessert når man snakket til han.

– En annen på settet hadde tatt bilde med han for 18 år siden. Han husket ikke akkurat dette bildet, men husket godt hvor han var da bildet ble tatt.

Preger USA

Dødsfallet har fått stor oppmerksomhet i mediene, og idrettsstjerner, skuespillere og politikere reagerte med sjokk da nyheten ble kjent.

Helikopterstyrten preget også nattens Grammy-utdeling, som tilfeldigvis fant sted i Staples Centre, som også er hjemmearenaen til Los Angeles Lakers.

SØRGET: Fans møtte søndag kveld opp utenfor Staples Center for å sørge over tapet av den tidligere basketballstjernen. Foto: David McNew/Getty Images/AFP

– Jeg har bodd i Amerika i fire år, og det har vært Trump på TV i fire år. Men i dag har det vært Kobe Bryant på nyhetskanalene hele dagen. Det sier litt om omfanget han har, sier Fossum Strøm fra Bekkestua.

Han forteller at episoden med Kobe Bryant også var den første episoden av basketpodcasten som bikket én million visninger på Youtube.

– Kobe Bryant var litt som en film med akt én, to og tre. Akt én var basketballkarrieren. Nå hadde akt to akkurat begynt, sier han.