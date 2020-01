Krever at Bolton får vitne etter lekket bokmanus

Boltons bok «The Room Where It Happened; A White House Memoir» blir utgitt 17. mars, lenge etter at riksrettssaken er avsluttet. En person som kjenner til bokmanuset, bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at utkastet som The New York Times har fått tilgang til, er ekte.

Trump ut mot Bolton

I en rekke meldinger på Twitter natt til mandag norsk tid avviste Trump Boltons fremstilling.

– Jeg sa aldri til John Bolton at hjelpen til Ukraina var knyttet til etterforskningen av demokrater, blant dem Biden og Bidens sønn, skrev presidenten.

– Faktum er at han aldri klaget over dette fram til hans embete var avsluttet. Hvis John Bolton sa dette, er det bare for å selge en bok, fortsatte presidenten.

Trump ber folk se på utskriftene fra telefonsamtalen han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og sier at Zelenskyj selv har sagt at det ikke var lagt noe press på Ukraina om noen slik etterforskning i bytte mot militærhjelp.

