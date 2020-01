Søndag kveld norsk tid ble det kjent at NBA-legenden Kobe Bryant (41) og hans 13 år gamle datter Gianna var omkommet i en helikopterstyrt.

Om bord i Bryants private helikopter var det til sammen ni personer, inkludert piloten.

Trente jentelaget

Basket-treneren og småbarnsmoren Christina Mauser mistet livet sammen med de ovennevnte.

«Mine barn og jeg er knust. I dag mistet vi vår vakre kone og mor i helikopterstyrten. Vi ber om at det vises respekt for vårt privatliv. Takk for alle kondolansene, de betyr så mye», skriver ektemannen Matt Mauser på Facebook.

Katrina Foley, ordfører i Costa Mesa i California, bekrefter på Twitter at Mauser var en av de ni omkomne.

«Jeg fikk nettopp vite at vår fantastiske Matt Mauser mistet sin kone Christina i styrten. Hun var trener på jentelaget. Denne grusomme tragedien blir verre for hvert minutt. Så mye smerte for så mange lokale familier. Hjertene våre sørger over de berørte familiene.»

Helikopteret var på vei til en basketkamp i Thousand Oaks der Bryants datter Gianna skulle delta i en basket-turnering. 41-åringen har trent datterens skolelag siden han la opp i 2016.

Familie omkom

Også baseballtreneren John Altobello (56) var om bord i helikopteret da det styrtet, skriver The Orange County Register. Sammen med ham var kona Keri Altobelli og datteren Alyssa (13). Sistnevnte spilte basket sammen med Bryants datter Gianna.

41 år gamle Bryant hadde fire døtre. Basketball-legenden ble pappa for fjerde gang så sent som i juli 2019. Han er regnet som en av de største NBA-spillerne gjennom tidene.

OMKOM: John Altobelli omkom i styrten sammen med kona Keri og datteren Alyssa. Foto: Orange Coast College via AP/NTB scanpix

Tett tåke

LA Lakers-legendens private helikopter av typen Sikorsky S-76 lettet fra John Wayne-flyplassen i Orange County sør for Los Angeles klokken 09.06 lokal tid. Det hadde vært i luften i cirka 40 minutter da noe skjedde, skriver LA Times.

– Værforholdene var ikke gode nok til at man kunne fly, sier en talsmann for Los Angeles-politiet Josh Rubenstein til CNN.

Til tross for det dårlige været er det ikke fastslått hva som var årsaken til at helikopteret styrtet.